Una extreballadora revela què passa amb la roba de Zara que no es ven

és una de les botigues de moda més consumides pels catalans i per la resta de ciutadans de l'estat espanyol. És una de les empreses estrella, que opera a tot el planeta. Des de fa pràcticament mig segle funciona com un rellotge i des de fa unes dècades és líder de vendes en moltíssimes franges d'edat, gustos, estils, gènere o sexe.a un preu assequible és la que ha generat aquesta fórmula d'èxit. Ara bé, aquest consum massiu provoca una producció frenètica i que moltes peces de roba acabin sent descartades.Aquesta qüestió preocupa a moltes persones, especialment aquelles molt crítiques amb la producció massiva de roba que genera consum de recursos i un impacte molt greu al medi ambient.Una extreballadora de la multinacional ho ha explicat al seu compte de TikTok.En principi, relata, no acaben en un contenidor ni en una deixalleria. Primer passen per un mercat de Nadal que es realitza en una zona pràcticament inaccessible per a tots els consumidors o clients de la marca.i allà només hi poden anar els treballadors del grup Inditex (que inclou totes les altres divisions de la multinacional, també d'altres marques de roba) i poden comprar aquestes peces de roba amb un 25% de descompte. No hi ha límit de compra tampoc.

