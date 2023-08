Mostra el teu compromís amb Nació.

El clàssic Au, Jovent!, popularitzat els anys setanta pel grup, es convertirà en la cançó de la Diada d'enguany organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). En aquest cas, això sí, serà interpretada pel conjunt de punk-rock empordanès. La versió, que ja ha estat publicada a les xarxes socials, es podrà escoltar en directe l'11 de setembre a l'escenari de Plaça Espanya, on es tancarà la manifestació de la Diada d'aquest 2023.Segons l'ANC, la cançó entronca amb el lema Via fora! que presideix la commemoració d'enguany. La lletra està basada en un text anònim queva musicar l'any 1976 pel grup coses. Es tracta, en essència, d'un crit d'alarma medieval que, acompanyat del repic de campanes, cridava la població a defensar les llibertats: "Au, jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortit,. Per donar lo crit d'alerta la campaa està amatent! I abans d'hora ja es desperta dins del cor l'enardiment. Au, jovent! Via fora! Via fora, sometent!". Fetus interpretarà dues cançons més durant la Diada.El full de ruta de l'ANC detalla que l'entitat vol recuperar la mobilització als carrers del moviment independentista. L'any passat, la Diada va aplegarsegons la Guàrdia Urbana isegons l'ANC, lluny dels prop dede manifestants que es van combregar elper fer la, un dels punts àlgids dela les portes del 9-N. A més, l'entitat vol que la concentració serveixi per recosir les costures amb la resta de la societat civil, després ques'hagi desmarcat dels darrers moviments polítics de l'Assemblea, com la consigna de no votar a les eleccions generals.