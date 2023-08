Què fan els ajuntaments catalans per minimitzar l'impacte de Vox?

Què és el ROM i per a què serveix?

Els comicis locals del passat mes de maig van dibuixar un panorama insòlit en democràcia amb l'entrada de l'i en 113 algú els va votar però no van aconseguir presència al ple. Salt amb 4 regidors a l'Ajuntament és, juntament amb Mataró, les poblacions de Catalunya on aquest partit té més representants públics. A Vox se'ls han afegit, tot i que amb una presència molt més minoritària, també grups xenòfobs independentistes , com ara el Front Nacional de Catalunya, present a Manresa, o Aliança Catalana, que ha obtingutdesprés de guanyar les eleccions i de que les esquerres i Junts no fossin capaços d'acordar una alternativa.Davant d'aquesta situació, alguns ajuntaments han decidit passar a l'acció i començar a prendre mesures per minimitzar l'impacte de Vox ii les difamacions que caracteritzen les intervencions dels seus representants. A(Vallès Occidental), per exemple, on Vox compta amb tres dels 27 regidors (10,49% dels vots), s'ha aprovat modificar el(ROM) per tenir la legitimitat de vetar les seves intervencions. La modificació, impulsada pel govern de Tot per Terrassa, ERC i Junts, i també pel PSC des de l'oposició, ha rebut el vot a favor de l'única regidora del PP mentre que l'extrema dreta s'hi ha oposat.En el cas de Terrassa, s'han modificat quatre articles del reglament en els quals s'estableix que "els regidors no poden lesionar la dignitat de les persones ni incitar directament a l'odi, l'hostilitat o la violència contra algú especialment per motius deo de creences, situacions familiars, origen nacional, sexe, orientació sexual o identitat sexual, malaltia o discapacitat".A partir d'ara el ple municipal de Terrassa podrà vetar Vox quan presentiper a la dignitat de les persones o que menystinguin els drets". Finalment, es faculta l'alcalde peren cas d'alteració de l'ordre o discursos d'odi o discriminatoris, permetentsi no fa cas de fins a tres crides a l'ordre.A Manresa, al darrer ple, la CUP va fer un prec a l'alcalde, el republicà, que usés la seva potestat d'ordenar el debat al plenari perquan pronunciessin discursos d'odi o que atemptin contra drets bàsics. En campanya els partits van signar un manifest per una campanya lliure de racisme sense cap d'aquestes candidatures. A Barcelona es va parlar del tema entre els grups després de les municipals però, fins ara, tot ha quedat en declaració d'intencions.Altres municipis com, la capital de la Garrotxa, ha aprovat una-en aquest cas proposada també per la CUP- i amb els vots a favor de Junts, ERC, CUP, PSC i Activem Olot. En el text es recullen acords com araa trobades de treball entre grups municipals per a "temàtiques concretes"; no donar suport a cap iniciativa que presenti Vox al ple municipal o "evitar que prosperin les iniciatives que representin una. Cal recordar, però, que les mocions o propostes de resolució són una declaració d'intencions iElés el document que regula el funcionament de tots els òrgans municipals. D'acord amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local els municipis tenen dret a laa través d'aquest text que té com a objecte de regulació del règim organitzatiu i funcionament dels òrgans municipals, l’articulació dels drets i els deures delsi dels drets d’informació i participació ciutadana dels veïns i les entitats del municipi.Per la seva banda, el Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), és norma supletòria en determinats aspectes organitzatius dels ROM. No obstant això, cal recordar que no tots els municipis en disposen, sinó que són reglaments utilitzats els municipis grans i mitjans.Però es pot modificar el ROM? Com es fa? D'acord amb l'article 47 de la llei de Bases, qualsevol canvi que es vulgui fer en aquest document ha de comptar amb ladel consistori. Després de l'aprovació inicial de la modificació del ROM s'obre un període de 30 dies d'exposició pública per presentar-hi al·legacions abans de la sevaAra caldrà veure si amb la celebració dels plens ordinaris, que sempre moderen els alcaldes en tant que presidents de la corporació, tornant de vacances -i sense la campanya electoral pel mig-, més ajuntaments se sumen a les iniciatives de Terrassa o Olot. Es podrien crear així cordons sanitaris ia les institucions municipals.

Presència als principals ajuntaments menys Badalona

Dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, 76 han obtingut algun regidor de Vox. Entre ells hi ha els més grans del país llevat de Badalona, on Xavier García-Albiol, del PP, té majoria absoluta. Els ultres van aconseguir-hi només un 1,35% dels vots. Concretament, quaranta poblacions tenen un representant; 26 en tenen dos; vuit municipis en tenen tres i dos municipis (Mataró i Salt), n'han aconseguit quatre. Pel que fa a les capitals catalanes, a Tarragona Vox va rebre 4.979 vots i té tres regidors; a Barcelona 37.606 persones van votar el partit d'extrema dreta i van aconseguir dos representants, els mateixos que Lleida però amb 3.556 vots. Finalment, a Girona han obtingut un regidor amb 1.739 vots.



Municipis amb 4 regidors: Mataró: 5.664 vots

Salt: 1.183 vots

Municipis amb 3 regidors: Terrassa: 8.380 vots

Salou: 931 vots

Reus: 3.790 vots

Vidreres: 773 vots

Tarragona : 4.979 vots

: 4.979 vots Viladecans: 2.502 vots

Rubí: 2.964 vots

L'Hospitalet de Llobregat: 8.496

Municipis amb 2 regidors: Cambrils: 867 vots

Mollet del Vallès: 1.241 vots

Sant Quirze del Vallès: 678 vots

Barcelona : 37.606 vots

: 37.606 vots Sant Cugat del Vallès: 2.384 vots

Sant Boi de Llobregat: 2.332 vots

Sant Andreu de la Barca: 1.031 vots

Sant Adrià de Besòs: 1.164 vots

El Vendrell: 1.275 vots

Tordera: 557 vots

Badia del Vallès: 510 vots

Vila-seca: 821 vots

Sabadell: 5.087 vots

Cornellà de Llobregat: 2.715 vots

Cubelles: 628 vots

Cunit: 497 vots

Canovelles: 543 vots

Ripollet: 1.381 vots

Gavà: 1.334 vots

Sentmenat: 590 vots

Santa Coloma de Gramenet: 2.612 vots

El Prat de Llobregat: 1.861 vots

Piera: 623 vots

Lleida : 3.556 vots

: 3.556 vots Calafell: 768 vots

Sant Vicenç dels Horts: 954 vots

Municipis amb 1 regidor: Manresa: 1.537 vots

Barberà del Vallès: 903 vots

Blanes: 842 vots

Castellbisbal: 325 vots

Castelló d'Empúries: 178 vots

Castell-Platja d'Aro: 199 vots

Cerdanyola del Vallès: 1.420 vots

Cervelló: 258 vots

Constantí: 213 vots

Esparreguera: 516 vots

Esplugues de Llobregat: 1.102 vots

Figueres: 856 vots

Girona : 1.739 vots

: 1.739 vots Granollers: 1.280 vots

Lliçà d'Amunt: 335 vots

Lloret de Mar: 700 vots

Abrera: 385 vots

Masquefa: 325 vots

Montcada i Reixac: 922 vots

Mont-roig del Camp: 303 vots

Olivella: 130 vots

Olot: 575 vots

Palafrugell: 380 vots

Palamós: 348 vots

Polinyà: 263 vots

La Roca del Vallès: 231 vots

Roses: 516 vots

Sant Feliu de Llobregat: 1.350 vots

Sant Joan Despí: 915 vots

Sant Just Desvern: 457 vots

Sant Pere de Ribes: 565 vots

Santa Margarida de Montbui: 281 vots

Santa Perpètua de Mogoda: 635 vots

Sitges: 713 vots

La Torre de Claramunt: 200 vots

Torredembarra: 524 vots

Vacarisses: 181 vots

Vallirana: 505 vots

Valls: 524 vots

