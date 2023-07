​Documenten una de les primeres fargues del Pirineu

L'únic jaciment d'aquestes característiques al Pirineu



Fer visitable el jaciment

Restes dels fornals i el forn de ferro al bosc de Virós. Foto: M. Lluvich / ACN

La darreraal, a la, a, ha localitzat la que podria ser la. Es tracta de restes de tots els elements que conformaven un. Durant la campanya anterior es va documentar un forn de reducció i aquesta ha tret a la llum altres elements que formaven el taller com dos fornals., arqueòleg coordinador de l'excavació, ha dit que també s'han localitzat 12 forats de pal, que indiquen que era un espai cobert. Totes aquestes restes ajudaran a entendre millor com era la vida al bosc de Virós fa 1.600 anys, durant l'època de les, i conèixer millor les diferents formes d'extracció i transformació del mineral. A partir de l'estudi de lesdurant l'excavació, es podrà inferir també en el tipus de vegetació i d'arbres que hi havia al bosc de Virós, i veure així com ha canviat l'a causa de l'acció humana.Si bé aquest jaciment havia estat documentat per un equip de recerca de la(UAB) entre els anys 2003 i 2004, fins a l'estiu passat no s'hi havia fet cap excavació. Durant la campanya del 2022 per encàrrec del, es va excavar un forn de reducció, que posteriorment es va reproduir a escala 1:1. Aquest any l'excavació ha ampliat el perímetre i ha estat en aquest espai on s'han localitzat altres elements, com els fornals on es convertia elimpur en producte metàl·lic. Ara, la totalitat del jaciment ocupa uns 80 metres quadrats.Les dades que han aportat aquesta excavació, situen el jaciment com a. Documenta tots els espais de la zona de treball del ferro, el que vindria a ser un taller siderúrgic. El que sí que agradaria localitzar als arqueòlegs és la, que intueixen quede l'actual jaciment. Augé ha dit que creu que devia ser una, que només es podria fer, segurament, durant els mesos de primavera i estiu.Les restes d'aquests antics tallers de reducció tenen una especial rellevància des d'un punt de vista, ja que a l'època antiga en el nord-est peninsular, hi ha un buit de coneixement sobre aquesta activitat fora de contextos d'hàbitat., director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha explicat que un cop finalitzades les diferents intervencions arqueològiques, la voluntat del Parc és poder, i que la gent que passegi pel sender senyalitzat de lapuguin veure'ls.Aquestes actuacions s'emmarquen en la voluntat de posar en valor elde la Vall Ferrera, dins el projecte. Aquest patrimoni es concentra molt especialment en el bosc de Virós, que abasta unesd'alt valor paisatgístic i natural.Tota la zona es podria definir també com unamb restes de diverses èpoques relacionades amb l'explotació i aprofitament del ferro, des delfins a