Ousmane Dembélé deixa el Barça i fitxa pel PSG

Ja és oficial. Quan falten gairebé vint-i-quatre hores per començar la Lliga.després de sis temporades i marxa ala canvi dels 50,4 milions d'euros de clàusula de rescissió del seu contracte. El mateix club francès ha fet oficial la seva arribada al club que entrenaamb diverses piulades.L'extrem francès, que va aterrar a l'equip blaugrana el 2017 en un dels traspassos més cars de la seva història, marxa després d'un gir de guió que ha truncat la seva estabilitat a la plantilla que lidera. Precisament, l'entrenador de Terrassa havia expressat des del primer moment el seu suport al francès, considerant-lo "".Segons ja va avançar fa setmana i mitja Le Parisien, Dembélé va arribar a un acord amb el PSG peri un. Segons el mitjà francès, l'operació va arrencar arran d'unaLes lesions, decisions erràtiques i certa irregularitat al terreny de joc van fer de Dembélé unde molts aficionats blaugranes. Després de diverses temporades on va aparèixer poc, amb Xavi la situació semblava reflotar. Ara, però, el PSG ha trencat la relació.Aterrat el 2017 procedent del Borussia Dortmund, el Barça depel traspàs de l'extrem, que només tenia 20 anys. Una jove promesa que acabaria guanyant el Mundial de 2018 amb França, però que no va quallar en l'esquema del Barça. Va compartir vestuari amben els seus darrers anys com a culers, i ha acabat jugant 185 partits amb la samarreta blaugrana, amb, en què no s'ha erigit en el successor de cap dels dos.

Altres notícies que et poden interessar