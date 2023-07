Absolt un manifestant acusat d'atacar la policia en les protestes contra la sentència de l'1-O

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'haun jove a qui va jutjar acusat d'un presumpte delicte dei un altreen una manifestació elLa Fiscalia va reclamar una condemna de tres anysper l'acusat que, aquest dilluns, ha quedat absolt.Tres anys de presó per desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Concretament, per, però el tribunal no considera demostrat que fos ell, veí de, qui llancés les pedres i qui va amenaçar i insultar els agents des d'una boca de metro al passeig de Gràcia.Segons declara la sentència, cap a les 10 hores de la nit del 18 d'octubre de fa quatre anys, tres unitats de lavan anar a laa ajudar els seus companys. S'havien quedat sense material antiavalots i estaven sent atacats per una gran quantitat de manifestants.Quan van arribar els van llençari altres objectes contundents contra les furgonetes. Els policies van estar dispersant els esvalotadors fins poc abans de les 11 hores de la nit.Els aldarulls es concentraven a la confluència de. L'acusat i una desena de persones més eren a la zona i, potser ni pertanyent a aquell grup, va, una de les quals va impactar a l'armilla d'un comandament.En aquell mateix moment, el grup es va desplaçar a la boca delde passeig de Gràcia. Des del vestíbul, van increpar els agents dient-los "Així i tot, els magistrats no consideren acreditat que l'acusat fos cap dels que va increpar els agents o llencés les pedres contra ells. A més, recorden que, i les amenaces de mort serien lleus.