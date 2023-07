El tanatori de Sants trasllada fèretres buits per la via pública, segons Facua

Facua alerta que l'empresa que s'encarrega de gestionar el Tanatori del barri de Sants de Barcelona,trasllada de manera sistemàtica fèretres buits per la via pública "en una zona residencial, freqüentada per nens, ja que els vehicles fúnebres no passen pel carrer on s'ubica la sala de vetlles".En un comunicat,i a les demandes de la Plataforma Stop Tanatori, que s'oposa a la ubicació des de l'inici del projecte. L'associacióperquè revisi la llicència del tanatori i l'insta a valorar amb l'empresa una nova ubicació que no tingui tant d'impacte per als veïns de la ciutat.Veïns i entitats adverteixen que el tanatori es troba just al costat de l'Estació de Sants, diversos col·legis, un nou parc infantil a la plaça de Can Climent i entre locals comercials, de manera que cSegons indica Facua, tot i que les instal·lacions es van inaugurar el 13 de juliol, el tanatori encara no ha començat a funcionar per falta de llicència d'activitat i llicència de gual, de manera que els fèretres que els veïns han vist no traslladen restes mortals. Els veïns han protestat contra l'equipament en diverses ocasions, com el mateix dia de la inauguració de les instal·lacions. Entre altres aspectes,una via estreta que dona al carrer de Comtes de Bell-lloc i on no hi ha espai suficient perquè els cotxes fúnebres maniobrin.

