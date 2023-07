Sánchez defensa «ampliar» al Congrés els suports al govern PSOE‑Sumar

Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando.



Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.



Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una… pic.twitter.com/GPNkDcV7Eb — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2023

El PNB defineix el preu de la investidura

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

En un missatge de vídeo gravat des de la seu delha defensat aquest dilluns "ampliar" alels suports obtinguts per l'actual govern espanyol de coalició a les urnes el 23-J. Els socialistes van obtenir 121 diputats i, sumats als 31 de, poden ser suficients per mantenir-se a la Moncloa si aconsegueixen seduir el bloc de l'anterior investidura i sumar-hi, que té una posició decisiva. Sánchez no fa cap referència explícita al partit que lidera, però sí que insisteix en la idea que cal "traduir" el suport obtingut a les eleccions en una majoria parlamentària que li permeti ser investit."Estic convençut que hi ha una àmplia majoria social per. Encara més, estic persuadit que aquesta majoria es pot ampliar fins a incorporar també persones que es van anar distanciant del govern progressista per la fatiga d'aquests anys tan durs o com a conseqüència de la intensa propaganda desplegada pel duo", assenyala Sánchez en el vídeo. "Toca ara traduir aquesta majoria social en una majoria parlamentària al Congrés dels Diputats. I és el que farem quan es constitueixin les Corts: treballar per aconseguir una investidura que ens permeti seguir avançant", indica el secretari general del PSOE. El Congrés es constitueix el 17 d'agost i, fins aquell moment, res es començarà a tancar.Sánchez va declinar ahir la proposta de reunió que li havia fet arribar el president del PP, per a la setmana vinent. El dirigent popular volia trobar-se amb Sánchez per abordar una hipotèticade l'expresident gallec. Feijóo havia insistit que "davant d'eventuals combinacions negatives que polaritzen la, danyen greument laterritorial i porten al límit el" ha de governar el partit guanyador de les eleccions del 23 de juliol: el PP. Sánchez li va respondre ahir instant-lo a veure's a partir del 17 d'agost, quan es constitueix el Congrés i eli se n'escullen les meses.Aquesta serà una ocasió -sobretot a la cambra baixa, perquè a l'alta el PP hi té majoria absoluta- per calibrar fins on està disposat el PSOE a tenir gestos davant l'independentisme, que tindrà la clau a l'hora de triar la mesa. Al mateix temps, els socialistes són decisius perquè, amb set diputats cadascun, tinguin grup parlamentari propi. Una interpretació generosa del reglament els podria permetre disposar dels recursos extra del grup propi, circumstància de al qual han gaudit els republicans l'última legislatura. No era el cas de Junts, que tenia els diputats enquadrats dins del grup parlamentari Plural amb formacions comElja té definit el preu de la investidura de Sánchez després dels resultats del 23-J: acord amb els partits nacionalistes sobre el model territorial. Així ho ha definit el president del partit,, en una entrevista a El País aquest dilluns, en la qual ha demanat "claredat" al líder del PSOE. "Necessita els nacionalistes, això exigeix un acord sobre el model territorial. No dic que accepti el 100% de les nostres peticions, però ha d'encetar aquest meló. Preferim transparència des de l'inici a un viacrucis continu, perquè hi haurà xocs. Per això ha de pactar el marc amb el nacionalisme català, PNB, Bildu, Coalició Canària i Sumar", ha ressaltat.