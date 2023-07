Atenció al voltant: Trànsit intensifica els controls de velocitat a partir d'aquest dilluns

Atenció a tots els conductors.a les principals carreteres del país a partir d'aquest dilluns. En col·laboració amb els, també augmentaran els controls en carreteres secundàries i vies urbanes[noticia]260046[/notica]És un dels períodes amb més vehicles en moviment per culpa de les vacances d'estiu. En un comunicat,i carreteres citades anteriorment "pot tenir greus conseqüències sobretot per a la seguretat dels col·lectius més vulnerables" com a vianants i ciclistes., quatre penals; i Trànsit també ha recordat que el 2022 la velocitat inadequada va ser l'11,1% dels factors concurrents en accidents amb víctimes a zona interurbana.

