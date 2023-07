Junqueras, a la militància d'ERC: «No hem estat capaços d'emergir com la força útil»

Mostra el teu compromís amb Nació.

La comunicació entre la cúpula d'ERC i la militància s'ha incrementat en els últims dies, després de les dues patacades electorals a les eleccions municipals i espanyoles. Els republicans han decidit obrir unamb les bases per redefinir l'estratègia que s'allargarà fins a finals d'any, i és en aquest marc de converses que els líders del partit,, han enviat un escrit a la militància per avaluar el resultat de les urnes, en què ERC ha perdut 416.000 vots respecte al 2019. En la missiva, a la qual ha tingut accés Nació, la cúpula reconeix que no ha aconseguit els objectius que tenia marcats, d'emergir com la "força útil", però es conjura a canviar la situació per avançar."En un context molt complicat, en què bona part de la societat catalana, davant l’amenaça de l’extrema dreta i d’una onada reaccionària, ha optat per votar, no hem estat capaços d’emergir com laque som, no només per aturar el feixisme, sinó també per defensar Catalunya i el dia a dia dels catalans i les catalanes", escriuen el president del partit i la secretària general.Però davant d'això, ERC no se submergeix en cap cas en el pessimisme. Els dos dirigents republicans asseguren que ara en toca prendre nota i "". És en aquest punt que demanen la implicació en el procés participatiu en el qual tota la militància està cridada a participar-hi a través dels representants comarcals i sectorials. Són aquestes figures les que s'encarregaran de canalitzar les propostes de les bases, que després s'analitzaran i se'n trauran les oportunes conclusions.Més enllà del procés participatiu, en l'últim consell nacional també es va acordar que a partir d'arad'aquests òrgans i se'n celebraran com a mínimquan en els estatuts del partit hi figura que per norma se n'ha de celebrar un d'ordinari almenys un cop cada tres mesos. Junqueras i Rovira justifiquen l'augment de la freqüència perquè el "diàleg i debats interns són sempre una font de riquesa" que s'ha de potenciar. També en el consell nacional de divendres es va decidir que se celebraran assemblees territorials informatives. També es va acordar que serà la militància qui avalarà una possible investidura deTotes aquestes decisions emergeixen també després que diverses veus internes hagin qüestionat els últims moviments de la formació, sobretot pel pacte amb el PSC per apuntalar el govern de Lluïsa Moret a la Diputació de Barcelona.Més enllà de l'explicació sobre el reforç de la participació, Junqueras i Rovira consideren que el resultat dels últims dos comicis ofereixen unaperquè els vots de l'independentisme català, basc i gallec sónper conformar una majoria al Congrés. "Tenim unaque hem de saber aprofitar per fer avançar en els objectius de l'amnistia i l'autodeterminació i per millorar la vida de la ciutadania, amb qüestions inajornables com el traspàs del servei de Rodalies i acabar amb el dèficit fiscal", afegeixen en l'escrit.