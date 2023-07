Mas insta Puigdemont a ser més exigent que intransigent

Contundents declaracions d'sobre una possible fórmula per investir Alberto Núñez Feijóo com a nou president del govern espanyol. El president del Partit Popular de Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí de dilluns, el cap de files dels populars catalans ha assegurat que "no es pot dialogar amb qui fa dues setmanes afirmava que Espanya és un país feixista".Fernández també ha fet referència a les declaracions de Puigdemont en les que assegurava que Junts no investiria Pedro Sánchez. En aquest sentit, i sobre la possible investidura del socialista,. "Ho té molt complicat, però que ningú el pugui acusar de no haver-ho intentat", ha justificat.També ha insistit que, "passi el que passi", no es discuteix el lideratge de Feijóo al capdavant del PP. El cap de files dels populars catalans ha asseverat que Feijóo té el suport del partit, sobretot ara que tornen a ser la primera força d'Espanya, en poder municipal i autonòmic, amb majoria absoluta al Senat, i tenint el grup més nombrós al Congrés.L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha recomanat a Carles Puigdemont "ser més exigent que intransigent" a l'hora de negociar una possible investidura, o no, de Pedro Sánchez a l'estat espanyol i així evitar una repetició electoral després dels resultats del 23 de juny. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mas ha defensat que ERC i Junts han de definir una "estratègia conjunta" en les negociacions amb el líder socialista."La força és absolutament determinant, tant per dir que sí com que no. Mas també ha insistit que ell preferiria evitar unes noves eleccions al Congrés dels Diputats: "No és l'escenari desitjable". L'expresident de la Generalitat de Catalunya també ha apuntat quesi no volen abordar la solució del conflicte polític, la negociació per part dels partits independentistes "no serà gens fàcil".L'exlíder convergent també ha opinat sobre la carta d'ERC que publica l'Ara , on els republicans subratllen que "tots els vots independentistes són imprescindibles".L'expresident ha asseverat que està "al 100% d'acord", però "si és veritat". I Mas ha constatat que fins ara no ha estat així: "Si a partir d'ara ho és, fantàstic".