Mas insta Puigdemont a ser «més exigent» que intransigent per evitar una repetició electoral

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha recomanat aa l'hora de negociar una possible investidura, o no, de Pedro Sánchez a l'estat espanyol i així evitar una repetició electoral després dels resultats del 23 de juny. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mas ha defensat que ERC i Junts han de definir una "estratègia conjunta" en les negociacions amb el líder socialista."La força és absolutament determinant, tant per dir que sí com que no. Mas també ha insistit que ell preferiria evitar unes noves eleccions al Congrés dels Diputats: "No és l'escenari desitjable". L'expresident de la Generalitat de Catalunya també ha apuntat quesi no volen abordar la solució del conflicte polític, la negociació per part dels partits independentistes "no serà gens fàcil".L'exlíder convergent també ha opinat sobre la carta d'ERC que publica l'Ara , on els republicans subratllen que "tots els vots independentistes són imprescindibles".L'expresident ha asseverat que està "al 100% d'acord", però "si és veritat". I Mas ha constatat que fins ara no ha estat així: "Si a partir d'ara ho és, fantàstic".

