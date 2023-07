Desenes de veïns de dues urbanitzacions del Gironès tallen la C-35 per protestar pels talls d'aigua

Mostra el teu compromís amb Nació.

Desenes de veïns i veïnes dehan tallat aquest diumenge, entre les set i les nou del vespre, la C-35 al seu pas. Ho han fet per protestar contra els talls continuats del subministrament d'aigua amb els que conviuen des de fa temps i que s'han vist agreujats les darreres setmanes amb talls de fins a cinc dies consecutius.El president en funcions de, ha explicat que en alguns moments s'han sentit "desesperats" i que, per això, no han volgut suspendre la manifestació tot i que en aquests moments tenen aigua. "Picarem pedra cada dia fins que es trobi una solució definitiva", ha sentenciat. El servei el gestiona actualment l'empresa Rec Madral.Durant els talls en el subministrament d'aigua a les llars,S'han habilitat les dutxes del pavelló municipal, s'han fet pujar camions cisterna per omplir recipients amb aigua no potable i també s'han subministrat garrafes d'aigua potable als afectats.La Manifestacióque es dirigien a Barcelona i l'àrea metropolitana. El trànsit no s'ha aturat del tot en cap moment perquè s'ha habilitat un carril lateral per on poder circular. Poc abans de finalitzar la protesta, la cua que s'havia format era d'uns setze quilòmetres i arribava a Platja d'Aro (Baix Empordà).