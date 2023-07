Els trucs per rebaixar la temperatura de dins del cotxe en plena onada de calor

Mostra el teu compromís amb Nació.

Lespoden ser un malson per als passatgers d'un vehicle, després d'hores al sol. Recentment s'ha viralitzat a les xarxes socials unque consisteix a, però n'hi ha més i tots ells són de sentit comú.Un dels millors amics dels cotxes en aquests casos són els. Segons el, aquests parabrises són útils per rebaixar fins ala temperatura interior dels cotxes, però també ho és triar bé el: un cotxe negre podria veure augmentada en 20 graus la calor en contraposició amb un altre de color blanc.Una altra manera evident de combatre la calor és deixar el cotxe a l'. El millor és que aquesta es projecti sobre l'automòbil a les hores més càlides, per la qual cosad'un arbre o d'un edifici.Fer un ús més racional de l'aire condicionat i reduir el consum en marxa ens pot ajudar també a mantenir. Per aconseguir-ho, es recomana circular els primers metres amb les finestretes baixades i l'aire a baixes revolucions. Conforme agafem velocitat i amb part de la calor dissipada, és hora de pujar les finestretes i augmentar la potència del sistema de refrigeració.Un altre truc és. L'aire fred pesa més que el calent, per això s'expandirà amb més facilitat per l'interior i refredarem abans el cotxe. Un cop el cotxe estigui fred, podem rebaixar encara més la temperatura amb la recirculació de l'aire, encara que no hem de superar els deu minuts activats, ja que pot generar