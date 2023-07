Totes les afectacions a la plaça del Cinc d'Oros de Barcelona per pavimentació

AMB EL SUPORT DE

Durant l’estiu, amb la disminució del trànsit rodat a la ciutat de, s’aprofita per programarper millorar la seguretat viària a les calçades. Entre el 27 de juliol i el 7 d'agost tindran lloc al voltant de launes obres de pavimentació que provocaran afectacions a la mobilitat a la confluència entre l', als jardinets de Salvador Espriu i al carrer de Còrsega.les obres afectaran la circulació del tronc central i lateral mar de l’avinguda Diagonal en sentit Besòs i els dos sentits de circulació del passeig de Gràcia. La circulació es desviarà per la banda muntanya de la plaça amb un carril de circulació per sentit.A la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb el carrer de Balmes, en sentit Besòs, es tallarà l’accés al lateral mar de l’avinguda Diagonal, deixant pas exclusiu per a veïnat i serveis. El lateral mar de l’avinguda Diagonal a l’alçada de rambla de Catalunya quedarà tallat i en atzucac amb accés exclusiu de veïnat i serveis. I passarà el mateix al tram del passeig de Gràcia amb el carrer de Rosselló en sentit ascendent, que quedarà en atzucac en el seu tram fins a la plaça del Cinc d’Oros. La circulació es desviarà pels carrers de Rosselló, Roger de Llúria i Còrsega.A més, hi haurà desviaments específics per al carril bici que, en sentit Besòs, quedarà tallat pel costat Llobregat de la plaça del Cinc d’Oros. Les bicicletes s’hauran de desviar per la vorera costat mar i baixar de la bicicleta en aquest tram compartit amb vianants.Aquestes actuacionsque circulen pel passeig de Gràcia i que es desviaran igual que la resta de vehicles. A més, restaran fora de servei les parades del passeig de Gràcia amb avinguda Diagonal (218) i del passeig de Gràcia amb Rosselló (1144).hi haurà talls a l’avinguda Diagonal en direcció Llobregat i als dos sentits de circulació dels jardinets de Salvador Espriu i el sentit Llobregat del carrer de Còrsega. La circulació es desviarà per la banda mar de la plaça amb un carril de circulació per sentit.A més, es produirà un tall complet del carrer de Còrsega a l’alçada del carrer de Pau Claris amb desviament pels carrers de Provença o Mallorca i Aribau. Les dues calçades laterals dels jardins de Salvador Espriu quedaran sense sortida, amb accés exclusiu per veïnat i serveis que podran sortir en direcció Gran de Gràcia.Pel que fa al carril bici en sentit Llobregat, quedarà tallat pel costat Besòs de la plaça del Cinc d’Oros. Les bicicletes s’hauran de desviar per la vorera i baixar de la bicicleta en aquest tram compartit amb vianants., es veurà alterat el recorregut de les línies V17, 22 i 24. La parada al carrer de Còrsega restarà fora de servei durant tot el dia 6 de juliol.