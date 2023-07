Banyar-se amb lents de contacte posades: sí o no?

Set de cada deu ciutadans de l'Estat necessiten ajuda per veure-hi bé, segons el Llibre Blanc de la Visió 2023, de la Federació Espanyola d'Associacions del Sector Òptic (FEDAO). Mentre que en el dia a dia el més habitual és recórrer aper ajudar a millorar aquesta visió, arriba un moment en què tot aquell que les necessita, fins i tot qui les empra diàriament, es troba amb el dubte: per anar a la platja i la piscina i banyar-se a l'aigua, es poden portar lents de contacte o és millor no fer-ho?Segons la mateixa federació, no és gens recomanable dur les lents de contacte posades. L'aigua fa queperquè contéque poden causar infeccions greus o inflamacions a la, en quedar-se atrapats sota les lents. Això en realitat no només fa referència a l'aigua del mar o la de les piscines, que està clorada, també fa referència als. A més, les lents de contacte toves absorbeixen l'aigua amb molta facilitat, cosa que podria deformar-les, fent que portar-les resulti incòmode, a més de distorsionar la visió.Nedar amb lents de contacte pot produir infeccions, per la qual cosa el millor serà, hidratar-les amb llàgrimes artificials i deixar que l'ull descansi abans de tornar a fer servir lents de contacte. També convé estar atent per poder reconèixer els símptomes d', per si arribés a produir-se poder anar a l'especialista com més aviat millor.Entre els símptomes més habituals d'aquesta afecció destaquen l'i la, també poden inflar-se, sentir irritació o dolor i sentir-los plorosos. Pot ser que notem queo més sensibilitat a la llum, i un símptoma també freqüent és la secreció ocular. És important prendre's seriosament aquestes infeccions, perquè, com passa amb la queratitis per acanthamoeba, que fins i tot pot produirTambé cal tenir en compte que la sorra pot resultar incòmoda, en aquests casos és clau. Si malgrat tot no es poden evitar les lents de contacte a l'hora de banyar-se, el millor és fer serviri evitar ficar el cap a l'aigua. Si això no és possible, una bona idea és fer-ho amb, però una idea encara millor és tenir

