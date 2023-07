Pla Endreça: més neteja, manteniment, civisme i seguretat a Barcelona

Serveis urbans: inclou neteja i manteniment de l’espai públic

Convivència: posant un èmfasi especial en el civisme i la seguretat

Fases d’implantació

Una oficina per endreçar el pla

AMB EL SUPORT DE

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Es posa en marxa el, un programa deque busca assolir l’de. El pla es basa en el reforç i l’ampliació del manteniment de l’espai públic, la corresponsabilitat, la convivència, l’ús eficient dels recursos públics i l’orientació a resultats, impacte i percepció. El Pla Endreça es desenvoluparà en, la primera de les quals comença ara, i la darrera, l’abril del 2024.El Pla Endreça té definitsd’actuació prioritaris:Es prioritzen les actuacions amb gran impacte, com l’, que es treballarà conjuntament amb la Guàrdia Urbana per perseguir les accions incíviques.També es reforcen les, formades per un total de 57 equips i 94 persones. A més, inclou un reforç de 21 equips i 37 persones en la neteja de parcs i de 3 equips i 6 persones a la zona de les platges.Latambé es reforça amb una ampliació dels operaris de fins a 21 persones, repartides en 13 equips. La neteja de taques al paviment, amb un reforç del servei amb aigua freàtica, la duran a terme 14 equips i 18 persones més.Aquests reforços s’afegeixen a l’augment de la(fins a 1.800 inspeccions setmanals), que vetllarà pel bon funcionament del servei i el compliment de les obligacions contractuals amb tots els recursos disponibles.S’establirà unaa través de 120 accions que afectaran tant el verd com el mobiliari i que realitzaran les 752 persones que treballen sobre el terreny als parcs i jardins de la ciutat.Es prioritza unade la ciutat: al parc del Laberint d’Horta (Horta-Guinardó), el parc del Clot (Sant Martí), els jardins d’Elena Maseras (l’Eixample), el parc de la Trinitat (Sant Andreu), els jardins de Can Fabra (Sant Andreu), els jardins de Mercè Rodoreda (Sarrià – Sant Gervasi), els jardins de Cèsar Martinell (l’Eixample), els jardins de Can Sentmenat (Sarrià – Sant Gervasi), les granges de Can Cadena (Sant Martí) i Can Mestres (Sants-Montjuïc) i el parc de la Ciutadella (Ciutat Vella).Pel que fa a la, es programa la neteja manual de 44.558 escocells, especialment als barris del Guinardó, Pedralbes i Horta, i l’adequació de 2.280 jardineres dels entorns escolars.Durant els pròxims 4 anys s’incrementarà laintegral del Pla d’inversions municipal. De manera immediata, es desenvoluparan mesures com la intervenció en gairebé 23.000 metres quadrats de carrers per fer-hi reparacions, pavimentació, revisió de juntes i col·locació de mobiliari, especialment als entorns de les escoles de la ciutat.Rehabilitació estructural de la, amb la revisió i la rehabilitació de 2.465 metres lineals, cosa que permetrà minimitzar-ne les olors i contribuir a l’erradicació de plagues.Es definirà un pla de xoc per combatre lesque es deriven del període de sequera i els efectes de la calor extrema. L’equip de treball arribarà fins als 51 tècnics i tècniques, gràcies al reforç de 23 persones. Es controlaran 460 punts situats al clavegueram, en zones verdes i en mercats municipals.Fins al 27 de setembre es desplegarà unadel pla tant en exteriors com en mitjans escrits i radiofònics i xarxes socials. A més, s’instal·laran torretes en ubicacions estratègiques de la ciutat amb els missatges en diversos idiomes per arribar als turistes i els visitants.de les conductes incíviques. Els 3.500 agents de la Guàrdia Urbana prioritzaran el compliment de les ordenances municipals, el civisme i la convivència i la seguretat. Aquest estiu, la policia local ja ha incorporat 107 agents més al dia per garantir la convivència i l’endreça de la ciutat, en coordinació amb els equips de Policia de Barri. L’objectiu és potenciar la intervenció preventiva des de la proximitat, el contacte directe amb la ciutadania i el bon coneixement del territori per evitar les conductes delictives i els conflictes de convivència.També es treballarà de manera coordinada amb la resta de cossos policials que treballen a la ciutat per garantir la, i per aquest motiu es farà un seguiment del desplegament dels 600 agents dels Mossos d’Esquadra compromesos per la Generalitat en l’acord de pressupostos del 2023.Per primera vegada es nomenarà un/a, i l’Oficina Municipal de la Convivència s’ha traslladat a l’Àrea de Seguretat i Prevenció.L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic preveu a curt termini l’en el marc de la normativa vigent i el treball coordinat per garantir-ne el cobrament. La norma es revisarà per donar resposta a nous fenòmens que pertorben la convivència a la ciutat.S’intensificaran les campanyes d’inspecció dels, les terrasses i els locals de cànnabis. També s’accentuaran les inspeccions a establiments comercials per comprovar que respecten la prohibició de vendre alcohol de les 22.00 a les 8.00 hores i d’exposar-lo als aparadors.Finalment, el Pla Endreça se centra en el territori, atenent les necessitats de la ciutadania des de la proximitat i parant atenció a la salut i l’acció social.El Pla Endreça es desenvoluparà en tres fases:. Accions operatives immediates de neteja i manteniment del verd i el paviment, acompanyades d’una campanya de comunicació per informar la ciutadania i d’un augment de la presència de la Guàrdia Urbana al carrer per tenir més capacitat sancionadora.. Es mantenen les accions a l’espai públic de la fase anterior i comencen els tràmits per augmentar la capacitat sancionadora de l’Ordenança de convivència. En aquest període es crearà l’Oficina del Pla Endreça per a la governança del pla i la gestió dels recursos.. Desplegament dels plans de manteniment integral a tota la ciutat, amb reforç de la coordinació dels serveis i els agents implicats, i avaluació dels resultats.la dirigeix la Gerència municipal amb la col·laboració de les gerències implicades en el pla, la de Seguretat, la de Serveis Urbans, la de Territori i la d’Acció Social i Salut. Ha estat l’encarregada de definir el marc estratègic del pla i, a partir d’ara, en garantirà els recursos, en supervisarà el desplegament i n’avaluarà els resultats, l’impacte i la percepció.S’estableix unde tots els serveis operatius municipals implicats en la cura de l’espai públic i la garantia de la convivència a la ciutat.