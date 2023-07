Qui són els germans Buyer, els catalans que han guanyat la Kings League?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Aquest cap de setmana tothom a les xarxes socials parla dels germansamb el seu. La lliga creada perels ha posat a primera línia de popularitat, però la realitat és que ara només recullen els fruits d'una carrera de més d'una dècada a internet i que sempre ha tingut el futbol com a protagonista., el més gran dels germans amb 27 anys, va fer els seus primers passos aamb el canal de. Llavors, com era moda en aquella època, es dedicava a gravar gameplays del videojoc. És un d'aquells, com tants, que va començar a ser seguit per obrir sobres, demostrar com guanyava partits, donar consells, o mostrar com portava el seu club fins a la fama. És el mateix camí que van fer altres comEl canal de xBuyer va fer-se referent del FIFA a l'Estat de mica en mica, i llavors va irrompre el petit dels Buyer,, que ara té 21 anys. Qui llavors se li deiaperquè rondava amb prou feines els 16 anys, va començar a fer-se habitual del canal del seu germà i així fins avui dia, sent ja una de les parelles més mediàtiques en el món d'internet. El seu canal a YouTube ja suma més de cinc milions i mig de subscriptors.Els dos germans destaquen pel seu, amb un certperò sempre emmarcat dins d'un personatge al món d'internet. De personalitat molt familiar, també han incorporat als seusen molts dels vídeos i dels continguts que pengen a les xarxes socials. De fet, el seu pare també s'ha animat en més d'una ocasió a fer directes a. Per últim, també els defineix la passió pelAquesta fama, òbviament, els ha permès poder-se dedicar a temps complet a la creació de contingut: Javi Ruiz va deixar els estudis després d'acabar uni Eric Ruiz ha posat, per ara, el punt final en el. A més, el menor dels germans té un gran interès per la, on fins i tot ha treballat de model, i ara ha impulsat la marca de roba. Mentrestant, al seu canal el futbol segueix manant, reinventant-se però mantenint l'essència dels inicis.