Taques, olor i soroll: així ens avisa la rentadora quan vol que la netegem

Tot i que laés un delsmés utilitzats, en tendim a passar per alt la neteja interior, vital per allargar la vida útil de l'aparell. Detectar el moment adequat per fer-ho és crucial si volem mantenir la roba neta.Si en obrir la porta hi ha una, com si fos, és un indicatiu que la rentadora necessita una neteja urgent. Aquesta olor desagradable s'origina a causa de l'acumulació de brutícia, restes de detergent i. Per eliminar-ho, es pot fer un cicle de rentat en buit utilitzant aigua calenta i vinagre de neteja, o fins i tot optar per productes específics dissenyats per netejar rentadores.Un altre senyal que la rentadora està bruta és que la roba surt amb, grises o groguenques després del rentat. En general, aquestes taques són causades per l'al tambor o al filtre de la rentadora, i que es transfereixen a les peces durant el cicle de rentat. Per evitar aquest problema, és important netejar el tambor i el filtre amb regularitat. Es poden utilitzar suavitzants o productes anticalç per protegir la roba i garantir un rentat òptim.A banda, si la rentadora fa molt de soroll a l'hora de centrifugar o quan s'omple o es buida d'aigua, és un senyal clar que alguna cosa no funciona correctament. Elpot ser degut a una, a un desequilibri a la càrrega o a un desgast a les peces. Per solucionar-ho, recomanem revisar les canonades i el filtre i assegurar-vos que no hi hagi obstruccions que dificultin el flux de l'aigua. Així mateix, és important distribuir adequadament la càrrega de roba dins del tambor i verificar l'estat de les corretges, els rodaments i el motor.L'últim senyal que la rentadora necessita una neteja és que. Aquestes taques són indicatives de la formació de floridura o fongs a causa de la humitat i la manca de ventilació. Per netejar la goma, es pot utilitzar uni fregar acuradament tota la superfície. Una bona pràctica és deixar la porta de la rentadora oberta després de cada rentat per facilitar l'assecament i prevenir l'aparició de

