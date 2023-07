Les dues excepcions en què el propietari pot entrar al seu pis de lloguer

Eld'un pis estableix un contracte entre eli l'en què el primer cedeix el seu habitatge al segon a canvi d'una recompensa econòmica. El traspàs és total, i això també inclou que qui té la propietat no pugui entrar al seu pis mentre el contracte estigui vigent, tal com reconeix laespanyola. Ara bé, hi ha dues excepcions.La primera, tal com recull el portal Idealista, és si el propietari de l'immoble decideix posar-lo a lamentre encara hi ha un inquilí de lloguer. Per fer-ho, però, en el contracte hi ha d'haver una clàusula explícita que digui que el propietari pot mostrar el pis a potencialsamb els arrendataris encara convivint-hi.El segon escenari és si cal fera l'habitatge. En aquest cas, i en respecte de ladels arrendataris, caldrà sempre avisar-los i comptar amb el seu. Si es dona, el propietari podrà accedir al seu pis llogat amb el personal necessari per fer la reforma. En cas que els arrendataris es neguin a donar-los accés, hauran d'assumir eldels possibles desperfectes.

