Mor sobtadament la influencer Yuriby Gómez als 23 anys

El món dels influencers torna a estar de dol. Si aquest dissabte coneixíem la mort del criptomilionari Fernando Pérez , trobat fet miques dins d'una maleta a l'Argentina , aquest diumenge ens arriba la notícia que la famosa creadora de contingut guatemalencaLa jove influencer, amb gairebé, va serfa uns dies a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital Sant Joan de Déu deper motius que no s'han fet públics. Els esforços per ajudar-la, però, no han prosperat i en qüestió d'hores ha perdut la vida. La seva família simplement s'ha limitat a comunicar que tenia "problemes de salut".Gómez compartia a les seves xarxes socials consells sobre estil de vida i moda. A poc a poc va anar creixent en rellevància a internet fins a aconseguir laPrecisament aquesta presència digital és la que ha fet que les xarxes s'hagin omplert de missatges de condol i amor cap a la difunta."És una pèrdua molt tràgica", comentava un dels seus seguidors. Com ell, tants altres que han volgut acomiadar-se de la influencer i enviar tot el suport al seu nucli més íntim en aquest difícil i tràgic moment.

