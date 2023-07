Colau veu possible negociar l'amnistia i el referèndum amb Sánchez «durant la legislatura»

Celebra que Jaume Asens sigui mediador

La líder del grup municipal dels comuns a Barcelona,, ha assegurat qued'autodeterminació que demana Junts com a condició per a investir el president en funcions,. D'aquesta manera, en una entrevista al Via Lliure de RAC1, Colau ha volgut distingir la investidura del mandat, tot demanant al partit deque s'assegui a negociar tenint en compte el "vot antifeixista massiu" del 23-J al país.En aquesta nova etapa, l'exalcaldessa de Barcelona ha afirmat que es podrà avançar en diferents aspectes pendents en clau catalana: "Pot haver-hi molt d'espai per avançar no només en la desjudicialització del conflicte, sinó també per avançar de veritat en massa coses que fa temps que estan pendents com". Colau ha considerat que una revàlida del govern de coalició entre PSOE i Sumar seria "unaen general, no sols per a Junts, per impulsar l'agenda catalana".La líder del grup municipal dels comuns a Barcelona també ha celebrat queamb la formació de Borràs i Turull: "La majoria de Catalunya vol aquesta via del diàleg i crec que Asens pot ajudar a propiciar les condicions d'aquest, és la persona perfecta". A més a més, Colau ha subratllat que rebutja "enfocar-ho com que s'ha de convèncer a una persona, en aquest cas el senyor Carles". Altrament, ha opinat que "és una qüestió de reflexió col·lectiva entre forces catalanes".Segons la política progressista, el resultat que deixen les eleccions espanyoles és "molt complex, ja que arriba en un moment molt polaritzat amb dos blocs molt igualats que després del recompte de vots encara ho estan més". Per això, ha detallat que col·lectivament s'ha dei ha demanat textualment molta, moltes converses discretes i molta negociació per aconseguir de nou un govern entre PSOE i Sumar.Finalment, Colau també s'ha pronunciat sobre latria del nou batlle de la capital catalana,, per l'escriptora Najat El Hachmi com a pregonera de la Mercè: "Com a dona feminista i defensora de la llei trans, discrepo amb la pregonera triada". Ha estat així com l'exalcaldessa ha expressat públicament el seu rebuig per la decisió del nou consistori socialista.