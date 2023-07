Tot el que no hem de fer quan portem menjar a la platja

Tipus d'aliments

Les ganes des'apoderen de molts estiuejants, però cal anar amb compte perquè l'invent no espatlli un dia agradable de. És important recordar que els bacteris no se'n van de vacances i que depenent del mode de conservació que triem per al nostre menjar tot se'n pot anar en orris.És important que laabans d'introduir els aliments, i aquests han d'estar emmagatzemats en. No és aconsellable reutilitzar envasos plàstics per a àpats ja cuinats. A més, cal controlar la temperatura i no interrompre la, fins i tot abans de sortir de casa. En aquest sentit, elsno haurien d'anar dins la nevera perquè la temperatura interior es veurà afectada, a no ser que hagin passat un mínim dei hagin assolit laEn el cas de dur a terme un pícnic a la platja, el millor és evitar els glaçons per mantenir les begudes fredes:. D'aquesta manera, el gel no deixa anar aigua i no es provoca que els bacteris es reprodueixin. Si és possible, ajuda a mantenir els aliments freds el fet de dur. El menjar, quan surt de la refrigeració, cali evitar que li doni el sol, a través d'unUna de les pors més habituals és l'aparició de bacteris entre el menjar. Cal tenir molta cura quan es tallen productes carnis, peix cru o fruites i verdures, ja que en. El més correcte és fer servir un ganivet per a fruites i verdures, un altre per a aliments crus i un altre per a aliments acabats; així s'evita la contaminació creuada. A més de l'ús de diferents ganivets, també és important elal moment de manipular els diferents tipus d'aliments.Un altre dels errors freqüents a l'hora de preparar la nevera per anar a la platja és no envasar adequadament els aliments. Si duus menjar, el millor són els, encara que t'incrementin el pes.A no ser que tinguem poc temps, no és recomanable incloure ous, lactis i derivats per anar a la platja. Si vas al matí, no té sentit que deixis laa la nevera per dinar d'aquí a quatre hores. Això és un autèntic perill, així que en cas de dubte, no portis res a la platja.Les ostres, el ceviche, el sushi, el sashimi o el peix marinat són perillosos per portar a la platja ja que l'pot aparèixer.Encara que elés un dels plats més comuns en dies de platja, has de saber que conté una gran proporció d'aigua i greixos, que en condicions de calor excessiva, pot precipitar el desenvolupament de bacteris com la salmonel·la o la listèria.En aquest sentit, els aliments més recomanats són la fruita, les sopes fredes, les amanides verdes, els sandvitxos amb pa integral, les empanades i els fruits secs. En tot cas, sempre cal afegir-hi