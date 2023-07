Els nivells d'aigua als embassaments catalans tornen a recular al juliol

Les restriccions no s'aixecaran a curt termini

El nivell d'aigua alsha trencat la tendència a l'alça i. Els pantans se situen per sota del 28%, amb dades oficials d'aquest dissabte. Després que al maig el volum ratllés el 25% i toqués mínims de l'actual període de sequera, el nivell d'aigua. Fonts de l'ACA expliquen que "és normal" que la xifra hagi baixat durant el juliol, ja que "es consumeix més aigua, hi ha una major evaporació, i menys aportacions per les pluges". Tot i la caiguda d'aquest mes, l'manté que no s'entrarà en fase d'emergència perfins com a mínim el novembre.Segons l'ACA, les pluges de maig i juny han permès recuperar "només uns cinc punts el nivell de reserves", principalment en el, mentre que a zones com l'o les comarques de, la manca de pluges ha fet que la recuperació sigui "gairebé inexistent".De fet, el pantà de(Alt Empordà), està al 21,5% de la seva capacitat total, uns. Es tracta d'una circumstància que comparteix amb el de(Baix Camp), que té un. Pel que fa al de(Priorat), no registrava un nivell tan baix des de fa 23 anys, amb un 5,9% d'aigua embassada.Darnius, Riudecanyes i Siurana són a la cua, seguits del, que va tocar fons a mitjans d'abril amb un 6,5%, quan va acabar la transferència de cabal cap aper garantir la. L'icònic embassament situat aestà ara al 25,3%, a data de 29 de juliol, una recuperació respecte a la primavera, però un descens respecte al 31,9% de l'1 de juliol, elSusqueda (Selva) es troba al 28,5%, el nivell més baix des de la sequera del 2008, mentre que(Berguedà) registra un 36,3% d'aigua, uns deu punts més que a la primavera. La(Solsonès) es manté just per sobre del 25%, un valor similar a la resta d'aquest any, mentre que(Solsonès) està en el 38%, deu punts més que el maig.Entre els pantans gestionats per laque se situen a Catalunya, només n'hi ha dos amb un nivell d'aigua inferior al 50%: el de(Priorat), a un 5,2% de la seva capacitat total, i el de(Noguera), al 19,5%.L'ACA preveu poques pluges durant el mes d'agost, però. En qualsevol cas, no calcula que s'aixequin les actuals restriccions a curt termini, i recorda que caldria que els embassaments assolissin un nivell de reserves de més del 60% per tornar a la normalitat.El 16 de maig, el Govern va aprovar elde les conques internes 2022-2027, amb una inversió superior als 2.400 milions d'euros, el triple que en l’anterior pla. Malgrat que és un pla a cinc anys vista, l'autoritat que regeix les conques internes explica que algunes actuacions com ara l'ampliació de"puguin estar enllestides abans del previst".