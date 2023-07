Quanta calor pot suportar com a màxim una persona?

Consells per evitar cops de calor

Evita l'exposició prolongada a les hores de màxim sol (de 12:00 del migdia a 17:00 de la tarda)

(de 12:00 del migdia a 17:00 de la tarda) Fes un ús moderat de l' aire condicionat perquè l'impacte en sortir no sigui fort

perquè l'impacte en sortir no sigui fort Utilitza accessoris per combatre el sol, com ara gorres o ulleres de sol

per combatre el sol, com ara gorres o ulleres de sol Beu aigua de forma constant

de forma constant Porta roba que afavoreixi la transpiració

Segurament és una pregunta que t'ha rondat pel cap els dies deAquella que és sufocant, que et deixa com si acabessis de sortir de la dutxa i, fins i tot, et mareja. Pot ser perillosa, com alerten constantment elsi expertes i ens fa qüestionar-nos el següent: el cos humà, que és una màquina pràcticament perfecta,Com gairebé sempre, laté la resposta.Eli les seves conseqüències fan que cada vegada més a la Terra vivim fenòmens més extrems, entre ells les altes temperatures. De fet, a casa nostra, a Catalunya, fa poc més de 10 dies assolíem un nou rècord absolut de calor: 45,3 ºC a Figueres (Alt Empordà). Aquest registre, tot i fer estremir només de llegir, no és el màxim al qual estem capacitats per afrontar.Amb l'estiu, és normal que arribi la calor, però en els últims anys aquesta època estival s'ha acabat convertint en un veritableper la perillositat de les temperatures i tots els problemes que aquestes poden provocar, sobretot entre els més vulnerables. Alguns estudis ja apunten queen moltes zones.Segons la mateixa investigació científica, la temperatura ambiental màxima que pot suportar una persona per evitar exposar-se a riscos són. És a partir d'aquest nivell que va disminuint progressivament el temps de supervivència. El procés d'apagament produït per aquesta calor extrema, però, s'inicia en els, quan l'humà comença a perdre cèl·lules si no s'hidrata. Segons ha apuntat el portal especialitzat en meteorologia eltiempo.es , si una persona s'exposa a 27° graus de temperatura,

Altres notícies que et poden interessar