Gir de guió: un amic de Rauw Alejandro apunta el veritable motiu de la ruptura amb Rosalía

Gir de guió en la ruptura entre el músic porto-riquenyi l'estrella pop del moment,. Un amic de l'artista de reggaeton ha explicat a Telecinco el veritableFins ara, s'havia dit que Rauw li podria haver estat infidel a Rosalía, raó que hauria provocat el trencament del seu compromís. Això, però, és quelcom que tant ell com ella s'han esforçat a desmentir en un parell de breusque han emès per lesLa seva ruptura ha estat, ben segur, una de les més mediàtiques dels últims anys. Eren la parella del moment, aclaparaven tots els focus. Per això, l'exclusiva publicada a la revista People va fer saltar totes les alarmes. Fa tot just uns dies, Alejandro confirmava els rumors. "Sí, fa uns mesos la Rosi i jo vam trencar el nostre compromís" , reconeixia el porto-riqueny. Més tard, era la catalana qui es pronunciava demanant, principalment, respecte. Des d'aleshores, la notícia ha ocupat les portades de tot el món. I ara, arriben novetats.El programa del cor Socialité ha pogut parlar amb una persona que forma part del cercle íntim de Rauw Alejandro, que s'ha expressat de forma molt contundent. "Ell no té amants, és molt formal. És el més seriós que et pots trobar, et diria que fins i tot és tímid. De fet, en cas… Ell mai’’, ha començat explicant l'amic del cantant.A més a més, aquest home detalla que és l'entorn de la de Sant Esteve Sesrovires qui ha propiciat que trenquessin: "L'equip que envolta la Rosalía no veia bé la relació amb Rauw Alejandro, sentien que li baixava el nivell, que no era a la seva altura. Ells la volen dur a Hollywood, volen fer-li un gir a la seva carrera, la veuen com una gran estrella i senten que ell és poca cosa. La veuen més Kardashian, i Rauw senten que no està a aquest nivell.perquè Rosalía el tenia molt present en la seva carrera, li consultava tot’’, ha admès.Per tant, tot sembla apuntar que Rosalía hauria acabat cansant-se de la situació i, segons ha explicat l'amic d'Alejandro, hauria estat ella qui va decidir posar fi a la seva relació. "La Rosalía ha acabat cansant-se de tot i ha estat ella la que ha pres la decisió de partit peres. En, és molt bon nen. Ha estat aquests dies intentant buscar consol en la seva família i no sortint de festa per lligar com s'ha dit’’, ha conclòs la font.

