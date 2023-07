Els germans Buyer es coronen campions de la Kings League

Mostra el teu compromís amb Nació.

Ja hi ha segon campió de lai és català. Els germans-Javi i Eric Ruiz- s'han emportat el títol en una final apassionant al. L'xBuyer Team ha vençut als penals a El Barrio del president Adri Contreras, vigents campions a la final del Camp Nou. Abans, a les semifinals han caigut-finalista de la primera temporada- i-primer classificat en la temporada regular-. De fet, la nit d'ha estat negra, ja que ha caigut al primer partit en categoria masculina i femenina.La final era l'enfrontament entre el tercer i quart classificats a la temporada regular, que curiosament han eliminat als combinats que van finalitzar primer i segon. El Barrio ha començat avançant-se al marcador i els germans Buyer han estat per davant en el resultat durant la majoria del partit, però tot s'ha hagut de decidir als penals. La sort aquest cop ha somrigut als germans catalans.L'espectacle ha començat a primera hora de la tarda i s'allarga gairebé fins passada la matinada del diumenge, ja que no només s'han disputat els sis partits de les dues finals a quatre. La música en directe també ha tingut protagonisme amb les actuacions dea les quals també s'ha afegit una exhibició de, conegut també com a "". Entremig de tot això també cal sumar-li una nova dosi de surrealisme: Piqué i els presidents de la competició han gravat una pel·lícula que s'ha estrenat a l'inici de l'esdeveniment A tot això cal sumar-li fets impensables dins un estadi de futbol. Per començar, els presidents dels clubs finalistes han entrat al camp de l'dins un tanc. Per si no fos suficient, el xou també ha estat a l'aire, ja que un funambulista ha creuat l'estructura del camp per llançar la pilota de la final. Es tracta del francès, que fa només uns dies ja va creuar 350 metres delde Barcelona a 70 metres d'alçada. Tot complementat amb un espectacle de motocicletes volant pels aires. Un nou episodi històric al món de la creació de contingut.