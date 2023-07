Desconvocada la vaga de socorristes de Barcelona

Elsde lesdehan decidit en assemblea aquest dissabte a la nit d'acceptar l'acord a què han arribat els representants delsi l'del servei de socorrisme després de diverses hores de reunions. Els treballadors han iniciat una vaga aquest dissabte que, segons ha informat la, present a les negociacions, quedarà aixecada diumenge després de l'aval dels empleats a l'acord.El col·lectiu reclamavai un augment de laper garantir la qualitat del servei i, segons el sindicat, l'empresa s'ha compromès a contractar més personal "de forma urgent" per tal de cobrir torns i garantir descansos. També ha accedit a programari dermatològiques, a entregar les nòmines en paper abans del dia 5 de cada mes als treballadors, a buscar un sistema de rotació que vetlli tant pel descans dels socorristes com per la vigilància a la platja, que no podrà recaure més de sis hores sobre un vigilant.Les citades fonts sindicals també han explicat que dilluns es reuniran amb l'empresa i amb l'per redactar els acords socials a què han arribat i posar fi al conflicte laboral. A més, el consistori els ha proposat de reunir-se quinzenalment per treballar el plec tècnic d'acords.Altres compromisos de la concessionària passen per garantir el tallatge i patronatge dels, respondre lesdels treballadors i treballar unper a casos excepcionals de dèficit de personal.

