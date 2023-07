Primera venda del Barça aquest mercat d'estiu: Nico, cap a Portugal

El FC Barcelona i el FC Porto han arribat a un acord per al traspàs de Nico González per 8,5 milions d’euros. — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 29, 2023

Elcomença a fer caixa després de tancar els primers fitxatges en aquest mercat d'estiu. El club ha anunciat aquest dissabte que ha venutalper una xifra de 8,5 milions d'euros. A més, els blaugrana es reserven un percentatge d'una futura venda del jugador i un dret de recompra.Nico, de 21 anys i fill de l'exfutbolista, es va formar a la Masia i va irrompre al primer equip al mateix ritme que altres jugadors ara consolidats com. Davant les poques oportunitats que aconseguia, l'estiu passat va demanar sortir cedit i ha passat una temporada al, on ha despuntat però no ha pogut brillar per la mala situació de l'equip. Ara, buscarà l'èxit aPel que fa al Barça, la de Nico és la primera venda del mercat d'estiu. Abans, el club ha tancat les incorporacions de-aquest últim per a la pròxima temporada-. Amb el mes d'agost a punt de començar, tampoc es pot descartar que el club faci alguna operació més per intentar oferir la millor plantilla a

Altres notícies que et poden interessar