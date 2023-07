Catalunya és la tercera comunitat que més paga, però la desena que menys rep

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

torna a ser una de les comunitats autònomes que més impostos paga, però de les que menys rep, segons l’anàlisi de la conselleria d’de les dades de liquidació del model de finançament publicades pel. En concret, Catalunya és la tercera autonomia que més impostos paga -3.153 euros per càpita- però és la desena en recursos, amb 2.848 euros per càpita.Això implica que, amb elactual, cada català perd 305 euros l’any. Si es té en compte el cost de la vida a Catalunya, que és més elevat que en altres comunitats, la diferència s’eixampla més, amb una pèrdua de 595 euros per persona. De fet, amb aquest càlcul, Catalunya passa a ser la penúltima comunitat en recursos, amb 2.558 euros per càpita."Les dades demostren que Catalunya torna a ser perjudicada per un model injust i caduc, ja que els catalans paguen molt per sobre de la mitjana i, en canvi, reben per sota de la mitjana", ha lamentat la consellera d’Economia i Hisenda,. La responsable d’Economia de laha recordat que el model “s’hauria d’haver revisat ja el 2014” però “cap govern espanyol, ni delni del, l’ha volgut tocar”.D’acord amb les dades de, Catalunya va aportar gairebé un 17,7% més d’ingressos que la mitjana de comunitats autònomes, mentre que la redistribució posterior la va fer quedar un 2,1% per sota de la mitjana. La posició de Catalunya empitjora encara més si es té en compte l’impacte del, estant un 12,1% per sota de la mitjana dels territoris del règim comú de finançament, on no hi ha les comunitats forals.és la comunitat que més impostos paga, amb 3.769 euros per càpita, l’onzena en recursos (2.834 euros per càpita), i la quinzena si es té en compte el cost de la vida a la comunitat (2.412 euros per càpita). La segona que més contribueix al sistema és, amb 3.248 euros per càpita, sent després novena en recursos (2.910 euros per càpita) i desena si es té en compte el cost de la vida (2.867 euros per càpita).Segons aquests resultats, la comunitat autònoma que més recursos rep per càpita és, amb 3.632 euros per habitant, que és la cinquena que més contribueix, i també la cinquena si es té en compte el cost de la vida. La segueixen(3.422 euros per persona) i, amb 3.411.La consellera Mas ha destacat que, més enllà de “l’” que mostren aquestes dades, Catalunya pateix una “inexecució reiterada d’inversions” per part de l’Estat. “El 2021, l’Estat només va invertir el 36% del que va pressupostar a Catalunya. I l’Estat va ajornar sine die la publicació de les dades del 2022, que estaven programades pel 30 de maig”, ha recordat.