Puigdemont adverteix que el «xantatge» a Junts no facilitarà la investidura de Sánchez

"Qui cregui que exercint pressió o practicant directament el xantatge polític obtindrà algun benefici tàctic, es pot estalviar l'esforç". Així de clar s'ha manifestat l'expresident de la Generalitatdavant el nou escenari que ha deixat el vot exterior al Congrés dels Diputats. Ara,ja no necessita només l'abstenció desinó, com a mínim, un vot favorable.Davant això, l'actual eurodiputat independentista creu que si el seu partit no fa president el candidat del, els socialistes poden donar lao algun altre candidat que proposi el. "No ha passat prou temps per saber què acabaran fent els dos grans partits espanyols", ha dit. Els socialistes ja es van abstenir el 2016, fet que va fer presidentper evitar una repetició electoral.Puigdemont també ha relatat les dificultats dels últims sis anys a l'exili, amb campanyes en contra orquestrades des deque creu que hauria evitat si hagués renunciat a "fer". Amb tot això, el màxim dirigent deles mostra poc preocupat per qui l'adverteix que si Junts no fa president a Sánchez "li caurà el món a sobre i vagarà com una ànima en pena".L'expresident de lacreu que ara es tracta de fer política "de debò", aprofitant que l'té la clau, i negociar els termes en què s'ha d'acordar la resolució del conflicte entrei l'. Ara bé, Puigdemont també demana "discreció i prudència" i no tenir por a perdre la clau de la investidura, en referència altre cop a un escenari de repetició dels comicis.