La inesperada feina de la filla de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín

A vegades, a lali toca treballar. Això és el que li ha passat a, filla de la, que ha hagut de buscar feina de manera inesperada per poder estudiar en una prestigiosa universitat de, segons ha explicat la revista Vanitatis.El més destacable és que, fins pocs dies abans del límit per matricular-se, la jove de 18 anys no sabia que necessitava acreditar dues setmanes laborals al seu. Així doncs, estirant els contactes obvis que té la família a, Irene Urdangarín ha aconseguit unes pràctiques de 15 dies en lad'una la ciutat suïssa.Tot i l'ensurt inicial, doncs, ha aconseguit entrar a la carrera que volia, una l'Ecole Hôtelière de. Durant qautre anys, la filla dels exducs de Palma estudiarà, però també haurà de fer feines més convencionals com fer el llit, netejar habitacions o servir a taules d'un restaurant.Això es deu al fet que la universitat, la més prestigiosa del sector, vol que els seus alumnes comencin des del més baix nivell. Ara bé, una exalumna explica a la revista Vanitatis que tot i ser una carrera "molt intensa", "". La nova aventura d'Irene Urdangarín començarà el 20 de setembre.

Altres notícies que et poden interessar