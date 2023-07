El PP s'obre a negociar amb Junts «dins la Constitució»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elno tira la tovallola per intentar feri no tanca la porta a negociar amb, això sí, "dins de la". Això és el que ha assegurat el sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local dels populars,, que ha recordat alla seva abstenció en la investidura dequan va obtenir 137 escons, els mateixos que ha aconseguit Feijóo després del recompte del vot exterior Rollán ha reivindicat els resultats dels populars a les eleccions del 23-J, amb un creixement d'escons que creu que han vingut 19 per la dreta, 10 pel centre i 19 des de l'esquerra. "Hem estat absolutament transversals", ha reivindicat el dirigent popular. En aquest context, Rollán ha afegit que la nova aritmètica parlamentària posaen una tessitura "molt difícil". Per tot això el dirigent popular entén que és la seva formació la que ha d'aspirar a una investidura i conformar el futur govern espanyol.Tot i que per aconseguir-ho Rollán ha respost inicialment que el PP està disposat a parlar "amb totes i cadascuna de les formacions polítiques sempre que estiguin dins del marc de la Constitució", també li han preguntat sobre, resposta en la qual s'ha mostrat taxatiu: "El PP no es recolzarà en Bildu absolutament per res", ha remarcat.