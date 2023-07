Una dona de 46 anys mor en un vol de Barcelona a l'Argentina

Tragèdia aèria. Una dona de 46 anys que viatjava amb la seva filla de Barcelona fins a la ciutat argentina d'Ezeizaper causes que encara es desconeixen. La víctima ha començat a patir el que es creu que ha estat unenmig del trajecte: suava, tenia dificultats per respirar i, finalment, ha acabat perdent el coneixement.Ràpidament, el servei de l'aerolínia s'ha mobilitzat per atendre-la. Durant una hora i mitja li han fet una, però sense èxit. No ha pogut ser salvada i, en arribar a terra, ja no tenia signes vitals, tal com ha recollit el canal de televisió argentí Todo Noticias.Abans d'arribar a l'Argentina, mentre l'avió encara era a l'aire, el pilot ha informat de la situació a la resta de passatgers i passatgeres i un cop han arribat al destí, membres del personal de la Policia de Seguretat Aeroportuària () i del servei mèdic de l'Aeroport han rebut el cos de la dona.

