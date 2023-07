Travis Scott @trvisXX, un paio amb 50 milions de seguidors a Instagram i 11M a Twitter, fent castells.

Fa només unes hores que se sap i ja ha generat milers de comentaris d'admiració a internet . El famós raper nord-americàha volgut comptar amb elsper al seu nou. Sembla mentida, però és ben real. Fins ara, la colla de l'Alt Penedès no ha pogut dir res sobre el tema perquè havia signat un contracte de confidencialitat, però ara ja és oficial. Han deixat per a la posteritat unamb el cantant de fama internacional i amb milions de seguidors a les xarxes socials.Les imatges, que encara no han sortit al complet a Youtube, ja s'han presentat en estrena en un cinema dels Estats Units. Estan gravades del passat 2 de juliol a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona amb, com ara els Castellers de Mediona, els Nois de la Torre, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo. Les seves camises van servir per fer veure que s’omplia la icònica plaça.Juntament amb Scott, van fer veure que feien una bona varietat de figures per acompanyar la peça musical. La colla ha assegurat que van fer, ja que el videoclip del nou tema de l'artista es va rodar l'endemà d'una intensa actuació dels Castellers al Pla de la Seu i l'enregistrament "va durar moltes hores". Així i tot, el president de la colla,, ha precisat que "tothom en tenia moltes ganes" i que, com és lògic, estan molt contents amb el resultat, que ara veurà el món sencer.

