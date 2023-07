Almenys 51 quilòmetres de cua arreu del país en l'operació sortida d'agost

Mostra el teu compromís amb Nació.

Ja és sabut que en dates com aquestes, a punt d'encetar el mesi amb ell les vacances d'estiu de bona part de la ciutadania, és complicat circular per les carreteres del país. Doncs bé, aquest cop tampoc ha estat una excepció i, a hores d'ara, aquest dissabte al migdia ja s'acumulen ni més ni menys queen l'inici de l'. Repassem-ho.D'una banda, a las'han registrat tres quilòmetres de cua a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud. A la mateixa carretera, però en sentit nord i a l'altura de Barcelona, també hi ha tres quilòmetres més de retencions. A una de les principals artèries del país, l'AP-7, veiem la que sens dubte és18 quilòmetres de circulació lenta a Castellví de Rosanes en sentit sud. A l'altura de Montornès del Vallès, hi ha sis quilòmetres en sentit nord. A més a més, a l'AP-7 hi ha incidències de tres quilòmetres a la Roca del Vallès també en sentit nord, tres a Subirats en sentit sud, i dos quilòmetres a la Jonquera en sentit nord. També a la Jonquera hi ha tres quilòmetres de cua, però a li en sentit nord.D'altra banda, a Montgat, a la, s'han registrat cues de dos quilòmetres en sentit nord, a laa l'altura de Cabrera de Mar en sentit nord dos quilòmetres i a la mateixa via, però, a Tordera, també en sentit nord, un quilòmetre més. I el mateix passa a Sitges: a la C-32 hi ha dos quilòmetres de cua en sentit sud. A la, a l'altura d'Argentona, hi ha un quilòmetre de circulació intensa en sentit sud. També en aquest sentit es registren incidències a laa Llagostera, amb dos quilòmetres de retencions en sentit sud.Tanmateix, a l'hi ha cues al Vendrell i a Creixell. En el primer cas, un quilòmetre en sentit sud i, en el segon, un altre en el mateix sentit. Finalment, l'última incidència es detecta a laa Parets del Vallès, amb dos quilòmetres de retencions en sentit nord. Per a més informació, pots consultar en directe l'estat del trànsit en aquest enllaç