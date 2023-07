ERC alimenta la possible reincorporació de Junts al Govern si pacten per investir Sánchez

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La portaveu d'ERC,, ha explicat que la seva formació i Junts exploren "tots els escenaris amb màxima generositat i altura de mires" després de les eleccions espanyoles del 23 de juliol , iAixí s'ha expressat en una entrevista al canal 3/24 aquest dissabte, en la qual, preguntada per si un pacte amb Junts per a la investidura del president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a la Presidència,, podria suposar un eventual, ha respost que "la voluntat d'ERC és arribar a un enteniment i tots els escenaris estan oberts". Aquestes declaracions arriben l'endemà que els republicans hagin anunciat que preveuen consultar a les seves bases un eventual acord per investir el socialista.Alhora, Sans també ha subratllat que en les converses que ja s'estan duent a terme "cal que hi hagi concessions per totes les bandes", i que aquestes han de basar-se en la confiança i la discreció. "mediàtics i analitzant el marge de maniobra", ha reblat, alhora que ha insistit que seria complicat explicar a la ciutadania una repetició electoral per no haver trobat, ha dit, aquest punt de trobada.