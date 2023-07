Detenen a Manresa un home per endur-se forçosament de França els seus tres fills

Elsd'Esquadra hanque s'havia endut de França els seusde cinc, tres anys i 10 mesos, dels quals havia perdut la custòdia. L'arrestat, de 25 anys, tenia vigent una ordre europea de detenció i entrega () i volia marxar aamb els nens per no perdre'n la custòdia.L'home s'havia endut per la força el menor de 10 mesos que es trobava sotade l'administració francesa, mentre que els altres dos fills estavenendents de fer efectiva una mesura d'acolliment familiar. El 20 de juliol, la policia francesa va emetre una alerta urgent per la possible presència del fugitiu a Catalunya. Ràpidament, el GRAF de Mossos va iniciar unai ha acabat trobant l'home a la capital del Bages.El fugit estava utilitzant unaamb la qual hauria fet gestions per aconseguir documentació oficial per a les seves criatures i així, poder viatjar amb elles. En qüestió d'hores, elva ubicar el domicili on es trobava l'home i el van localitzar sortint de l'habitatge. Quan els agents li van preguntar on eren els seus fills, va respondre amb evasives i donant diferents versions. Els policies van pujar al domicili i van sentir, però ningú no va obrir davant dels seus requeriments.Aleshores, els investigadors van contactar amb elde Manresa perquè autoritzés l'accés al domicili, en el cas que el pare no col·laborés amb la policia, tot i que finalment l'home va autoritzar els agents l'entrada al pis. Els Mossos van detenir al fugitiu i van traslladar els tres menors a la comissaria de Manresa, fins que lase'n va fer càrrec.Fa només una setmana, l'investigat va passar a disposició del Jutjat Central núm. 1 de l'(AN), que el va deixar eni mesures cautelars consistents en la retirada del passaport i la prohibició expressa d'abandonar el país.

