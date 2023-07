La Junta Electoral prova que TV3 va vulnerar la neutralitat informativa en un reportatge sobre Vox

No hi haurà sanció

Garriga demana tancar TV3

La Junta Electoral Provincial () de Barcelona ha constatat que un reportatge del Telenotícies Vespre de TV3 sobre Vox emès fa tot just nou dies, el 20 de juliol, durant la campanya de les eleccions espanyoles,. L'acord, consultat per Europa Press, respon a una denúncia del partit d'extrema dreta per aquesta emissió en el penúltim dia de campanya, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (davant la Junta Electoral Central ().El reportatge afirmava que "les premisses de Vox es basen en la mentida" i descrivia el seu discurs com a centrat en la xenofòbia contra la immigració, la bel·ligerància contra el feminisme i el perill de l'independentisme. Ara, els jutges han considerat quede les quals han valorat que poden emparar-se en la llibertat d'expressió i informació, però no en el principi de neutralitat informativa.Alhora, han indicat que les expressions del tema són incompatibles "amb la necessitat que totes les formacions concorrin en el procés electoral en igualtat de condicions", i han opinat quei, en conseqüència, un benefici per a la resta de formacions.Malgrat la contundent decisió, els jutges han rebutjat acompanyar la seva decisió d'un requeriment als responsables de la televisió pública de Catalunya perquè no repeteixin informacions similars. Han considerat que "ha perdut tota la utilitat" perquè ja ha acabat el període electoral i tampoc han vist procedent obrir un expedient sancionador, que estàLa nit electoral, la formació liderada per no va permetre que TV3 entrés a la seva seu electoral de Barcelona arran d'aquest reportatge, afirmant que havia decidit "no permetre l'accés de la televisió pública catalana als seus actes fins que no cessi l'" contra Vox. La CCMA s'hi va oposar, va demanar empara a la JEP perquè li permetés accedir ide la cadena pública, però el partit va replicar que la JEP "no pot adoptar mesures provisionals sobre un acte que no s'ha celebrat".Per al líder de Vox a Catalunya,la decisió de la JEP de Barcelona ha confirmat que els catalans fa anys que pateixen "la manipulació i el sectarisme" de TV3. Per això, ha tornat a demanar que el que cal, a parer seu, és tancar-la. Així ho ha demanat en una publicació al seu compte de Twitter després d'acusar la CCMA de

