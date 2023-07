Troben el cadàver d'un alpinista desaparegut fa prop de 40 anys

Zermatt : un alpiniste disparu depuis 1986 retrouvé et identifié



La policia del cantó suïs deha descobert aquest dijous el cos d'un, ara fa 37 anys, en una zona elevada dels Alps del país. La crisi climàtica i elha permès al cadàver emergir a la superfície després de dècades sepultat sota el gel i la neu, com ja és habitual en els darrers anys.El cos de seguretat ha pogut confirmar la identitat de l'escalador, queen el moment de la defunció, gràcies a una prova d'ADN. Tanmateix, ha compartit una imatge de les restes de roba, una bota, arnesos i material de muntanya que van trobar en el lloc dels fets.El cos va ser trobat per uns altres muntanyistes que transitaven la zona de la muntanya del Cerví el passat 12 de juliol. Des d'aleshores, es van activar els protocols, tot i que el cos policial ja teniade la procedència del cadàver. A més a més, no es tracta d'un cas aïllat, ja queenterrades a la neu en els darrers temps.

