Què et passa, ERC?

Era veritat el 2019?

Esquerra va perdre 300.000 vots i alcaldies importants a les eleccions municipals. Diumenge passat, va: 400.000 vots i sis diputats menys al Congrés. Uns resultats que han alimentat laal partit que s'afegeix al del procés (aquest fa més que dura amb) i que preocupa la direcció, que tem ser qüestionada malgrat que els crítics han tingut fins ara incidència escassa. Ja ha escoltat com es critica el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.Lesa la seu del carrer Calàbria i al Govern, i la negociació a Madrid complica les coses pensant en assegurar. Consolidar-se a Palau és el gran objectiu ara que la independència se situa en un horitzó no immediat. La partida s'hauria de jugar a principis de 2025: el president poti no té, per ara, incentius per avançar eleccions. Els mals resultats del 28-M i el 23-J s'assumeixen com a multicausals i, per tant,per revertir-los.

El 2019 va ser, electoralment, un gran any per a ERC i va estar marcat, entre febrer i octubre, pel judici al Tribunal Suprem, la sentència i les protestes en contra. A les espanyoles d’abril, amb Oriol Junqueras empresonat i fent de cap de llista, va aconseguir 15 escons, sis més que el 2016. Pedro Sánchez no va poder formar govern, va tornar a convocar i, aleshores, Gabriel Rufián en va fer 13. Enmig, les municipals. ERC va conquerir Tarragona, Lleida, Sant Cugat o Figueres i va caldre la intervenció providencial de Manuel Valls a favor d'Ada Colau per barrar-li el pas a Barcelona. Li va quedar un regust amarg a les europees, on Junts, minimitzada a les altres eleccions, va guanyar amb la llista liderada per Carles Puigdemont.





El balanç de la legislatura queda molt lluny de les expectatives que ERC va fixar en la pugna amb la resta d'independentistes

Mal regust de boca a Madrid

ERC ha tingut mala execució de l'estratègia i ha quallat la sensació de fracàs mentre descuidava l'empatia i el tacticisme inherents de la política

Llegir bé les urnes



Un regal enverinat

El 2010 tot era més clar

Sánchez es mourà amb contrapartides que poden ser polítiques, personals i institucionals. Situaran Junts en una disjuntiva diabòlica, però ERC no pot dir sí d'entrada i sola

La torna de la DIBA

L'acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona va arribar després de molts avisos contra la sociovergència i va deixar estupefactes les bases

Partit de poder

La solució és el cop de volant?

S'imposa una reflexió i revisió al partit, en l'estratègia a Madrid i als espais institucionals. Cap veu qüestiona, però, la continuïtat d'Aragonès

Passar de buscar palanques per negociar i votar a la confrontació tocaria amb un govern PP-Vox, però és poc compatible amb investir Sánchez

El futur dels lideratges

Nous líders empàtics i independents poden resoldre contradiccions. També es pot esperar que la marea torni a ser favorable, com Bildu o el PSC

ERC va tenir un suport ampli i transversal que la situava com a(tot i que l'establishment no l'ha homologat com a tal) perel procés i li donava la clau a Madrid. La seva abstenció va investir (i fer bo) Sánchez i, al llarg de la legislatura, ha feten la llei d’habitatge , el català a les plataformes o 900 milions per infraestructures no executades. També amb la derogació de als presos polítics , també els de Junts. Però el PSOE, que s'ha valgut d'unaamb Ciutadans o els regionalistes per arraconar ERC i EH Bildu i que ara serà impossible, ha matat la–que tenia com a objectiu una sortida al conflicte que pels republicans passa pel dret a decidir– i no ha facilitat avenços. Ni s'han fet passos pel referèndum ni els socialistes han fetEl balanç de la legislatura, que no s'ha reivindicat fins a la campanya, pot ser bo, però quedaque ERC va fixar arrossegada per la pugna amb la resta d'actors sobiranistes. Han intentat en solitari, criticada d'entrada per la CUP i, especialment, per. Les crítiques van fer-se més corrosives des del trencament del govern.L's’ha fet sentir, però ara conviu amb el viratge de Junts (també de la CUP), que ha passat de reivindicara dir que investiran Sánchez si acorda un referèndum. ERC ha tingut unaque ha provocat que qualli la sensació de fracàs mentre descuidava l'empatia i el tacticisme, intrínsecs a l'acció política i a la seva posada en escena.ERC estài això s'ha traduït en una autocrítica escassa, com va evidenciar l'autocomplaença de Rufián la nit de diumenge. La lectura dels resultats no és unívoca, especialment els del 23-J. A les municipals va pagar lade l'independentisme, el vot útil a Xavier Trias (fa quatre anys va ser al revés), ique el PSC o Junts van magnificar i rendibilitzar hàbilment a Lleida, Vilanova i la Geltrú, Figueres o Sant Cugat. A les espanyolesque han retirat la confiança a la llista de Rufián, que podriai a qui ja es va complementar amb un perfil més dur () i un d'independent () per demostrar capacitat de suma també amb males enquestes. Roger Tugas Vilardell ho ha quantificat en el següent gràfic.Uns, amb un gruix d', se n’han anat a l’abstenció en una convocatòria amb l'amenaça de l'extrema dreta i sense la càrrega emocional del 2019. Altres 200.000 se n’han anat al PSOE o a Sumar en la, i una part petita a Junts o altres. ERC perd eldels votants, que no engreixen altres independentistes, quea l'abstenció i als partits del govern espanyol. Ni ha aparegut com a vot útil ni ha aconseguit adhesió identitària. Junts, que si no fos per uns centenars de paperetes a Girona i a Tarragona hauria baixat a cinc escons, perd eldels votants, i a la CUP, ara extraparlamentària, n'hi marxen elAra, republicans i juntaires miraran de negociar de bracet amb Sánchez amb la paradoxa que els, més encara després dels canvis arran del vot CERA . El PSOE té urgències, però no emet senyals deo consulta. Sánchez es mourà i hi pot haverpolítiques, personals i també institucionals. Quan arribin situaran Junts en una disjuntiva diabòlica entre el possibilisme que, de prosperar, alimentaria el quart espai independentista que els pot dessagnar; o bé un bloqueig de conseqüències nefastes pels implicats. Si Sánchez fa concessions i Junts les jutja insuficients i bloqueja, apareixerien com els responsables d'unque tindria una nova oportunitat de quallar i que confrontaria amb Catalunya.ERC, el que representava, els seus lideratges i la seva estratègia van rebre unel 2019 que el partit, que el 2021 ja va patir per imposar-se a Junts a les catalanes i formar govern, no ha consolidat. Lesi això fa que la solució no sigui clara. Res a veure, per exemple, amb el darrer cicle minvant, el de 2010. El partit arrossegava, Joan Puigcercós i Josep-Lluís Carod-Rovira estaven amortitzats, i eldins i fora d'ERC. A les eleccions al Parlament, en plena crisi econòmica i també política per la sentència de l’Estatut, l’esquerra no va sumar i ERC va passarLa solució era evident:fresc i independent [Junqueras], esmena al tripartit i[acord pel pacte fiscal], i[pactes amb Reagrupament i un discurs esperonat per la majoria absoluta del PP]. En dos anys vantornant als 21 diputats i convertint-se en acceleradors del procés que, formalment, va arrencar a la Diada de 2012.Ara, la posició és de–electoral i, sobretot, institucional– però també mési això desaconsella. Al partit creuen que els seus votants de diumenge i els que van marxar al PSC o a Sumar no els perdonarien, però també que no recuperaran abstencionistes si es transmet que Sánchez ja téels seus vots i Junts els desborda en exigències. Per això s'hi posen bé per anar a l'una i encarir el preu ( ERC va fixar condicions clares en campanya , que els castigaria més.. La sortida de Junts del Govern fa que ocupin totes les conselleries i, ja sense blocs, Junqueras i Marta Rovira han estatpactes postmunicipals. Governa amb Junts la ciutat i la Diputació de Girona, l'Associació Catalana de Municipis, Sant Cugat i va estar a punt de fer-ho a Barcelona. Ho fa amb el PSC a les altres tres diputacions i als ajuntaments de Tortosa, Manresa o Reus., en alguns casos per poca traça i en altres perquè se'ls ha arraconat.Però el poder també desgasta, treu frescor i connexió amb el públic més contestatari quan no transmet bona gestió,o s’aconsegueix fent el contrari del que s’ha proclamat. És el cas de la Diputació de Barcelona (DIBA): ERC va fer públic dos dies després del 23-J un pacte amb el PSC –allò que tant havia criticat a Junts a l'anterior mandat– que ja tenia lligat d'abans i sense demostrar, si més no en públic, voluntat deal PSC. L'argument és que els juntaires no garantien els seus 12 vots. Dos dels seus diputats s'han escindit de Junts i són també al govern de. L'acord d'ERC amb el PSC arribava després d'una campanya de les municipals avisant dels riscos de la sociovergència. Va deixar–hi ha moviments per revertir-ho– però també satisfer alcaldes.La debilitat parlamentària i el clima polític no han ajudat el Govern tot i que només ha afrontat–tradicionalment proper a ERC– i sí que ha pogut impulsar. Va començar pactant amb la CUP i amb Junts, però primer va trencar amb uns i després amb els altres. El missatge delincorporant-hi Carles Campuzano, Quim Nadal, Gemma Ubasart o Mireia Boya era positiu, però va quedar engolit per unaamb importants concessions i que situavaencara més al centre. Aragonès no ha refet ponts amb Junts i la CUP, manté distància amb els socialistes i no va voler casar-se amb els comuns.i alguns dirigents pensen que passa factura perquè, en contrast amb la cultura política del PSC i de Junts, lluir poder els desconnecta del votant tradicional. Fins al punt que(tan cosmètiques com significatives) com ara eliminar als mítings la reserva de llocs a primera fila pels alts càrrecs . Amb els cotxes oficials, els gabinets, les empreses públiques i els assessors no és tan simple. Elss'han multiplicat en la darrera dècada, però la militància no ha crescut fruit del. La presència d'alts càrrecs és proporcionalment major i condiciona més.Així, s’imposaal partit, en l'estratègia a Madrid i també als espais institucionals. Cap veu qüestiona, però,com a candidat malgrat que no s'enlaira com s'esperava a les enquestes. De moment, i per evitar que germini la llavor contestatària, la direcció s’ha compromès a sotmetre el–l'acompanyi o no Junts i sigui o no suficient per Junqueras i Rovira– al parer de la militància , que fins araa la direcció i a la seva estratègia.Hi ha solucions que podrien no ser excloents. D'entrada, ser mésal Govern i més, ara lligat de mans i peus per l'anomenat bloc plurinacional. També hi ha l’opció, minoritària entre els quadres i dirigents tot i les decepcions, d'un. Es passaria de buscar palanques perpel referèndum mentre es preserva o enforteix l'autogovern a buscar la confrontació. Això, que seria l'única opció amb un govern PP-Vox malgrat la debilitat del moviment, costa de fer compatible amb investir Sánchez.En qualsevol cas, implicaria refer la unitat com a mínim amb Junts a l'espera d'al del diàleg. Que els juntaires hagin situat com a objectiu el referèndum acordat podria facilitar-ho i també provocar la seva tornada al Govern i la reedició de l'anomenat estat major. No es pot obviar, però, que el corpus central de l'electorat jai ha diversificat interessos. Les dificultats del quart espai o del Consell de la República per quallar, la desmobilització de l’ANC i els mals resultats de Junts i la CUP en donen fe.L’altra possibilitat és unsi es dona per esgotat el cicle de Junqueras, el lídermalgrat que entre 2019 i 2023 ha passat del 6,3 al 4,8 de puntuació, i Rovira. Ells no han emès cap senyal de voler-se apartar i, més enllà del mateix Aragonès, no apareixen, si més no en públic,ni entre alcaldes ni entre consellers (opta pel perfil polític discret ino ha entrat al joc). Sovint, nous líders, si tenen legitimitat, empatia, frescor i un perfil desvinculat dels aparells, com Carod-Rovira o Junqueras en el seu moment, poden. El 2011, a l'actual president del partit li ho va facilitar també elque va facilitar Puigcercós. A canvi, va sobreposar-se a un partit trencat, debilitat i amb poca autoestima.I encara una altra opció:i esperar que la marea torni a ser favorable. És el que va fer Bildu el 2015 sense revisar estratègies ni líders malgrat els mals resultats. I també el PSC després de la sortida de Pere Navarro el 2014 i durant els anys més convulsos del procés i, que els van deixar amb 16 escons el 2015. El temps i els fracassos aliens els han reubicat gairebé per decantació sense moure's políticament.ERC encaramentre capeja el temporal de Madrid, del refredament independentista i del Govern en solitari.