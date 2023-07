Un actor català es cola al rodatge de «Barbie»

s'ha convertit en el fenomen del moment i està aconseguint beneficis astronòmics després d'una setmana a la cartellera. Fins i tot, està superant les xifres d'Oppenheimer. El film de la directoraha sorprès l'audiència per la complexitat del missatge i ha captat l'atenció d'una part inesperada del públic. Tot, amb participació catalana.L'actorha format part de l'equip com a figurant i ha pogut gaudir del rodatge amb les estrelles de Hollywood, tal com ha explicat en una entrevista al Versió Estiu de Rac1. "", ha recordat. De fet, hi va arribar de rebot, ja que necessitava haver realitzat tres papers com a figurant per poder entrar al sindicat d'actors i aquesta era una oportunitat idònia.Cervera va aportar el seu toc català a Barbie, ja que apareix llegint el llibre, de, en els cinc segons de quota de pantalla. "", lamenta. Si bé, es queda amb l'experiència de formar part d'una de les pel·lícules de l'any.

Altres notícies que et poden interessar