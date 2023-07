​Descobreixen que la falsa metgessa també va treballar a l'Hospital de Vic

Laque va arribar a treballar set mesos a l'Hospital de Berga sense cap títol universitari, segons ha avançat Catalunya Informació i han confirmat fonts del Departament de Salut a l'ACN. La dona va tenir contracte d'un mes, però al cap de deu dies els responsables del centre sanitari la vanper manca d'aptituds, segons indica l'emissora.confirma que l'estada a l'hospital de la capital osonenca va ser curta, per bé que no precisa el termini. La dona, de 30 anys, té una causa judicial oberta per. La policia sospita que hauria treballat a fins amés.

