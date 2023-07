PP i Vox canvien la norma lingüística a Palma per parlar a la ciutadania en castellà

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elcontinuen amb els seus atacs ali ara apunten a la capital de les. Les dues formacions, que sumen majoria absoluta al ple de l'arran dels resultats del, han acordat modificar el. Això trenca un consens unànime de 36 anys a la ciutat, i que cap dels governs anteriors dels populars havia volgut modificar.En concret, aquest canvi proposat per l'extrema dreta i validat amb el suport del PP, implica com a principal novetat que lesde l'administració es puguin fer ensense que el ciutadà que les rep ho demani. Fins ara, els òrgans públics de Palma responien en la llengua en la qual la ciutadania els interpel·lava, però ara si es pregunta en català es podrà rebre resposta en castellà.El reglament actual estableix també que elsde l'Ajuntament de Palma s'han de fer exclusivament en català, però el nou govern del PP ja s'ha saltat aquesta norma en els menys de dos mesos que encapçala el consistori. A banda, la iniciativa de la ultradreta també proposa substituir el domini "" pel "" a la web institucional. Per ara, la versió en català i la versió en castellà es diferencien per aquests dos dominis.Per fortuna, no tot són males notícies pel català, que lluitarà per mantenir-se en la guerra declarada per l'espanyolisme. A, al, la pressió als carrers ha estat efectiva i ha obligat a rectificar l'ajuntament de PP i Vox. Les revistes en català ja es poden tornar a llegir a la biblioteca municipal després de la censura