Marlaska acata el Suprem i restitueix el coronel Pérez de los Cobos

Elha acatat la sentència del Tribunal Suprem i ha restituït el coronel, que va ser cessat per pèrdua de confiança com a cap de la Guàrdia Civil de Madrid per part del ministre. La reincorporació ha estat notificada tant a la justícia com al mateix coronel i es publicarà la setmana que ve al butlletí oficial de la Guàrdia Civil.Pérez de los Cobos, que l'any 2017 va ser el responsable de l'operatiu policial per impedir el referèndum, s'ha sortit amb la seva després de ser apartat del càrrec per haver dut a terme una investigació sobre lai l'expansió de la pandèmia el maig de 2020 sense comunicar-ho als seus superiors.El passat 28 de març, el Suprem va donar la raó al coronel i va confirmar la sentència dictada un any abans per l'Audiència Nacional, queperquè va concloure que la motivació que havia donat Interior "no s'ajustava a la realitat". El juny, Pérez de los Cobos va enviar una carta a Grande-Marlaska en què demanava ser restituït en el càrrec com més aviat millor, d'acord amb la sentència ferma del Suprem. Interior tenia un termini de dos mesos per executar la resolució i finalment s'ha fet ara.El coronel de la Guàrdia Civil va ser destituït el maig de 2020, un diumenge a la tarda pocs dies després de declarar-se l'estat d'alarma a l'Estat i que agents de la Comandància de Madrid obrissin una investigació per ordre del jutge sobre la connexió entre la manifestació del 8-M i l'expansió de contagis. La investigació va ser finalment arxivada.La destitució, fonamentada en la pèrdua de confiança, ha estat una de les armes recurrents decontra la gestió de Marslaska. Pérez de los Cobos sempre ha dit que se'l va cessar per no haver acceptat explicar la investigació als responsables polítics del Minsiteri.