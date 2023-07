Més de 30 quilòmetres de cues a l'AP-7 en la darrera operació sortida del mes de juliol

🟠 A l'AP-7 hi ha retencions entre Barberà i Cerdanyola per un #accident (vehicles al voral) pic.twitter.com/fXjD15yZ9j — Trànsit (@transit) July 28, 2023

Últim cap de setmana de juliol i, per molts, primer cap de setmana de vacances. Elno preveu un augment d'afluència respecte a les altres operacions sortida del mes, però ja s'acumulen retencions importants de més de 30 quilòmetres en total a l'AP-7. Està previst que aquest divendres surtin vorade Barcelona i que, de cara al diumenge, en tornin uns 220.000, menys de la meitat.A primera hora de la tarda, l'i l'a Mollet, en sentit nord, han estat les vies amb una circulació més intensa. De fet, ja s'han produït les primeres incidències a l'AP-7. A l'altura de l'Ametlla de Mar hi ha més de 14 quilòmetres de retenció en direcció a Amposta. Les cues importants es donen, però, entre Barberà i Cerdanyola del Vallès, on un accident amb els vehicles al voral provoca retencions de 16,5 quilòmetres. També s'ha tallat l'al Pont de Suert en tots dos sentits per la retirada d'un vehicle de la calçada.Accidents a banda, hi ha intensitat de circulació al nus de la Trinitat de Barcelona, amb 11 quilòmetres de vehicles gairebé aturats i, trams de lentitud, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona. A lhi ha retencions de dos quilòmetres en sentit nord pel pas de

