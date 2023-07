Un jove metge comparteix tres hàbits perillosos que ha abandonat des que ha començat a l'hospital

". És la gran conclusió que ha extret el jovedesprés d'entrar a treballar a l'hospital i viure diverses experiències límit amb pacients de la seva edat. Així ho ha explicat en un vídeo aque s'ha viralitzat ràpidament i en què, concretament, reculli, fins i tot, mortals que ha abandonat.El primer és la. Un dia va arribar a urgències un noi de 19 anys amb una aturada cardíaca provocada per una arrítmia arran del consum d'aquests combinats i va estar a punt de perdre la vida, recorda. En sego terme, ha deixat de, ja que els estudis recents indiquen que no només no és inofensiu, sinó que pot ser pitjor que fumar. Un pacient jove va patir una infecció al pulmó per culpa d'aquest hàbit i van haver-li d'extirpar, lamenta.I, finalment, ha deixat de. Un dia, una noia va arribar amb una vèrtebra cervical dislocada després que una amiga li intentés fer petar. Les tres són pràctiques molt esteses en la societat i sobre les conseqüències de les quals existeix un cert desconeixement.

