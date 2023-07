Dos anys i mig de presó per matar la gossa de la seva parella

Lademanaper a un home que va. L'acusat tenia com a objectiu fer mal a la seva xicota i va triar l'animal de companyia com a diana, atès que els amos sempre hi creen un vincle sentimental. Els fets es remunten als mesos d'abril i juliol del 2020, durant el període de la, quan la parella compartia pis a Madrid. Tot aquest temps, l'acusat va agredir i atacar la gossa repetides vegades fins a matar-la.En concret, la primera agressió va tenir lloc l'1 d'abril del 2020. L'home va clavara la gossa, que es deia Bella, amb un objecte no determinat i li va causar dues. Com a conseqüència, la gossa va haver de necessitar: dues grapes de sutura, medicació durant vuit dies i l'extracció de seroma acumulat a la ferida.A partir d'aquí, lesvan ser, però hi ha dos dies clau. El 2 de juny del 2020, la gossa va tornar a necessitar assistència després que l'acusat li provoqués una inflamació a l'extremitat posterior esquerra. I, finalment, l'1 de juliol del 2020 l'acusat, que va entrar en, però els veterinaris ja no van poder fer res per evitar el final tràgic. Una vegada feta la, el diagnòstic va confirmar que la causa exacta de la mort va sera causa d'unaAra, tres anys després, el representant del Ministeri Públic imputa l'acusat d'un delicte continuat dei també li aplica l'previst a l'article 22.4 del Codi Penal sobreAmb tot, la parella de l'acusat tambéva haver de pagar 56,50 euros a l'Hospital Clínic Veterinari Complutense per a la necròpsia i 235 euros a Cremascota SL per la recollida i la gestió del cadàver. Per això, en concepte de, la Fiscalia també reclama a l'acusat unaamb la suma d'aquestes dues xifres, a part de més deper alscausats a la parella.

Altres notícies que et poden interessar