Mor un manatí després de tenir relacions sexuals amb el seu germà

Unha mort sobtadament en un aquari de, als, arran de les ferides causades quan manteniaamb el seu germà. Així ho ha revelat l'autòpsia, que han publicat diversos mitjans locals, i que ha detectat una ferida de 14,5 centímetres en elde l'animal.De nom Hugh i amb 38 anys, participava amb el seu germà en un estudi per analitzar el comportament d'aquests animals. El manatí va perdre la vida el passat 29 d'abril, però fins ara no han transcendit els fets. Abans de la seva mort, els investigadors ja havien detectat canvis de conducta en l'animal, però no van poder entendre que alguna cosa fallava en la seva salut.De fet, l'aquari no va arribar a detectar cap intercanvi sexual entre els dos germans. Segons expliquen, sí que van comprovar un augment de la conducta sexual i que interactuaven durant el dia, però es va optar per no separar-los, un fet que podría generar ansietat i efectes negatius per a la salut dels manatís.L'informe de l'autòpsia, que ha publicat el Departament d'Agricultura dels Estats Units, apunta el centre com a culpable: "No van saber controlar la situació de manera cuidadosa per evitar el dany físic i el trauma" de l'animal, apunta l'òrgan de govern del país estatunidenc en un comunicat.

