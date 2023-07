Gerard Piqué passa comptes amb Tebas per la Kings League abans de la final: «Hi estàs convidat»

Hace seis meses de esto. @Tebasjavier, vente mañana al Metropolitano a ver si se sigue hablando de la @KingsLeague… nos lo pasaremos bien! Estás invitado.https://t.co/rIkZVQoBOs — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 28, 2023



Tebas li respon: "No soc a Madrid"

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'ambient de la Kings League s'escalfa a 24 hores de la final de la competició a l'estadi Metropolitano de Madrid. Gerard Piqué ha volgut passar factura al president de la Lliga,, sobre l'èxit de la Kings League. L'exblaugrana ha recuperat les declaracions d'aquest febrer on el mandatari considerava que el format era un "circ" i preveia que l'èxit del torneig seria de curta durada. "D'aquí a sis mesos veurem quanta gent segueix parlant de la Kings League", va valorar Tebas. Mig any més tard, Piqué s'hi ha tornat.a venir demà al Metropolitano, a veure si se segueix parlant de la Kings League. Ens ho passarem bé!", li ha espetat el català que ha convidat al màxim responsable de La Liga a assistir a la. L'estirabot de Piqué és l'enèsima picabaralla que té amb Tebas, unaque es remunta a l'època de jugador de laJavier Tebas ha entrat a la polèmica, però ha optat per un perfil sorneguer, diferent de la contundència amb què sol respondre per Twitter. "No soc a Madrid, però espero que l'Spursito activi la carta del penal coet", ha reblat el president de la Lliga. Spursito és un dels streamers participants de la lliga, però el seu equip no s'ha classificat per la final, com li ha recordat el mateix creador per la xarxa social.La lliga va ser un dels actors perjudicats per l'èxit del format, que va veure com jugadors de lesvan entrar a la lliga d'streamers per la visibilitat que generava. En aquest sentit, de cara a la temporada vinent la lliga ha decidit que no poden tenir jugadors entrenant per a dos equips. O Kings League o La Liga. A banda, el format ha generat polèmica pel s sous dels jugadors , que no superen els, sobretot des que es va acordar que tinguin dedicació exclusiva.Durant els primers sis mesos de vida, la Kings League ha batut rècords d'audiència de manera constant a, amb un impacte mediàtic que ha arrossegat fins i tot polítics a les graderies del seu estadi i unaque ha acabat fent brotar projectes com la, lao el salt a les Amèriques.La competició de Gerard Piqué, creada amb la infraestructura de l'empresai el seu CEO,, ha generat una nova xarxa de complicitat entre grans streamers, com Ibai Llanos, els germanso jugadors professionals como el